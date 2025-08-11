Suman 100 menores muertos por hambre en Gaza, según las autoridades sanitarias

"En solo las últimas 24 horas, se han registrado cinco nuevas muertes por desnutrición, incluidos dos menores, lo que eleva el número total de muertes a 217, incluidos 100 menores", publicó el funcionario en sus redes sociales. Según los últimos datos de las autoridades del enclave palestino, desde principios de 2025, 163 personas han muerto por hambre en Gaza; 50 personas, en 2024, y cuatro más, el año previo.Tras conocerse este dato, Save the Children declaró que la muerte de al menos un centenar de niños por inanición en la Franja de Gaza "es un hito devastador que avergüenza al mundo" y que esta situación humanitaria debería producir "una acción urgente" de parte de la comunidad internacional.En días pasados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que si Israel no permite el ingreso de suficiente alimento para los civiles en Gaza, esta acción podría constituir un crimen de lesa humanidad. El funcionario denunció además que Israel continúa restringiendo severamente el acceso de la ayuda humanitaria al enclave, mientras que la cantidad de ayuda permitida está muy por debajo de lo que se necesita. De acuerdo a cifras de las autoridades palestinas, la cifra de gazatíes muertos desde el inicio de la campaña militar de Israel tras el ataque del 7 de octubre del 2023 asciende a 61.369 y el número de heridos supera los 152.800.
El número total de muertos por desnutrición en la Franja de Gaza aumentó a 217, incluidos 100 menores de edad, según informó el director general del Ministerio de Salud del enclave, Munir al Bursh.
"En solo las últimas 24 horas, se han registrado cinco nuevas muertes por desnutrición, incluidos dos menores, lo que eleva el número total de muertes a 217, incluidos 100 menores", publicó el funcionario en sus redes sociales.
Según los últimos datos de las autoridades del enclave palestino, desde principios de 2025, 163 personas han muerto por hambre en Gaza; 50 personas, en 2024, y cuatro más, el año previo.
Tras conocerse este dato, Save the Children declaró que la muerte de al menos un centenar de niños por inanición en la Franja de Gaza "es un hito devastador que avergüenza al mundo" y que esta situación humanitaria debería producir "una acción urgente" de parte de la comunidad internacional.
"¿Qué clase de mundo hemos construido para permitir que al menos 100 niños mueran de hambre mientras la comida, el agua y los suministros médicos para salvarlos esperan a pocos kilómetros de distancia en un cruce fronterizo?", declaró el director de la organización para Oriente Medio, el Norte de África y Europa del Este, Ahmad Alhendawi.
En días pasados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que si Israel no permite el ingreso de suficiente alimento para los civiles en Gaza, esta acción podría constituir un crimen de lesa humanidad.
El funcionario denunció además que Israel continúa restringiendo severamente el acceso de la ayuda humanitaria al enclave, mientras que la cantidad de ayuda permitida está muy por debajo de lo que se necesita.
De acuerdo a cifras de las autoridades palestinas, la cifra de gazatíes muertos desde el inicio de la campaña militar de Israel tras el ataque del 7 de octubre del 2023 asciende a 61.369 y el número de heridos supera los 152.800.
