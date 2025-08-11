Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250811/suman-100-menores-muertos-por-hambre-en-gaza-segun-las-autoridades-sanitarias-1165355867.html
Suman 100 menores muertos por hambre en Gaza, según las autoridades sanitarias
Suman 100 menores muertos por hambre en Gaza, según las autoridades sanitarias
Sputnik Mundo
El número total de muertos por desnutrición en la Franja de Gaza aumentó a 217, incluidos 100 menores de edad, según informó el director general del Ministerio... 11.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-11T05:17+0000
2025-08-11T06:20+0000
internacional
onu
hamás
israel
franja de gaza
benjamín netanyahu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/14/1144979727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d8d0dc84e38dacd5c7c25ccd7c2930b0.jpg
"En solo las últimas 24 horas, se han registrado cinco nuevas muertes por desnutrición, incluidos dos menores, lo que eleva el número total de muertes a 217, incluidos 100 menores", publicó el funcionario en sus redes sociales. Según los últimos datos de las autoridades del enclave palestino, desde principios de 2025, 163 personas han muerto por hambre en Gaza; 50 personas, en 2024, y cuatro más, el año previo.Tras conocerse este dato, Save the Children declaró que la muerte de al menos un centenar de niños por inanición en la Franja de Gaza "es un hito devastador que avergüenza al mundo" y que esta situación humanitaria debería producir "una acción urgente" de parte de la comunidad internacional.En días pasados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que si Israel no permite el ingreso de suficiente alimento para los civiles en Gaza, esta acción podría constituir un crimen de lesa humanidad. El funcionario denunció además que Israel continúa restringiendo severamente el acceso de la ayuda humanitaria al enclave, mientras que la cantidad de ayuda permitida está muy por debajo de lo que se necesita. De acuerdo a cifras de las autoridades palestinas, la cifra de gazatíes muertos desde el inicio de la campaña militar de Israel tras el ataque del 7 de octubre del 2023 asciende a 61.369 y el número de heridos supera los 152.800.
https://noticiaslatam.lat/20250810/1165352155.html
https://noticiaslatam.lat/20250810/1165355367.html
israel
franja de gaza
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/14/1144979727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad6f9d5cffc5022f027d9ea242261899.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
onu, hamás, israel, franja de gaza, benjamín netanyahu
onu, hamás, israel, franja de gaza, benjamín netanyahu

Suman 100 menores muertos por hambre en Gaza, según las autoridades sanitarias

05:17 GMT 11.08.2025 (actualizado: 06:20 GMT 11.08.2025)
© AP Photo / Ali MahmoudUn niño palestino camina junto a los edificios destruidos en el bombardeo israelí sobre al-Zahra
Un niño palestino camina junto a los edificios destruidos en el bombardeo israelí sobre al-Zahra - Sputnik Mundo, 1920, 11.08.2025
© AP Photo / Ali Mahmoud
Síguenos en
El número total de muertos por desnutrición en la Franja de Gaza aumentó a 217, incluidos 100 menores de edad, según informó el director general del Ministerio de Salud del enclave, Munir al Bursh.
"En solo las últimas 24 horas, se han registrado cinco nuevas muertes por desnutrición, incluidos dos menores, lo que eleva el número total de muertes a 217, incluidos 100 menores", publicó el funcionario en sus redes sociales.
Rusia condena ante la ONU el plan de Israel de ocupar Gaza - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2025
Rusia condena ante la ONU el plan de Israel de ocupar Gaza
10 de agosto, 19:57 GMT
Según los últimos datos de las autoridades del enclave palestino, desde principios de 2025, 163 personas han muerto por hambre en Gaza; 50 personas, en 2024, y cuatro más, el año previo.
Tras conocerse este dato, Save the Children declaró que la muerte de al menos un centenar de niños por inanición en la Franja de Gaza "es un hito devastador que avergüenza al mundo" y que esta situación humanitaria debería producir "una acción urgente" de parte de la comunidad internacional.

"¿Qué clase de mundo hemos construido para permitir que al menos 100 niños mueran de hambre mientras la comida, el agua y los suministros médicos para salvarlos esperan a pocos kilómetros de distancia en un cruce fronterizo?", declaró el director de la organización para Oriente Medio, el Norte de África y Europa del Este, Ahmad Alhendawi.

En días pasados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que si Israel no permite el ingreso de suficiente alimento para los civiles en Gaza, esta acción podría constituir un crimen de lesa humanidad.
No se olviden de Gaza: el último mensaje del corresponsal de 'Al Jazeera' - Sputnik Mundo, 1920, 10.08.2025
"No se olviden de Gaza": el último mensaje del corresponsal de 'Al Jazeera'
10 de agosto, 23:36 GMT
El funcionario denunció además que Israel continúa restringiendo severamente el acceso de la ayuda humanitaria al enclave, mientras que la cantidad de ayuda permitida está muy por debajo de lo que se necesita.
De acuerdo a cifras de las autoridades palestinas, la cifra de gazatíes muertos desde el inicio de la campaña militar de Israel tras el ataque del 7 de octubre del 2023 asciende a 61.369 y el número de heridos supera los 152.800.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала