Bruselas se ha comportado "como un gigante sin fuerza ante la intimidación unilateral" de Washington

El diario asiático 'Global Times' señala que pese a que el bloque europeo está comprendido por 27 naciones y es uno de los mercados únicos más grandes del... 11.08.2025, Sputnik Mundo

El diario señala que la firma de inversiones Goldman Sachs estimó que el impacto en la eurozona del acuerdo arancelario entre EEUU y la Unión Europea, anunciado dos semanas atrás por el mandatario estadounidense Donald Trump y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, será de una contracción de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales del PIB del bloque para finales de 2026. En tanto, la Asociación Alemana de la Industria Automotriz calculó que el arancel estadounidense del 15% a los vehículos costará al sector miles de millones de euros anuales. Como si esto fuera poco, todos los analistas dictaminaron que el resto de las concesiones de la UE a Washington (arancel cero a las importaciones estadounidenses, acceso a nuevos mercados y menos barreras en general) perjudicarán gravemente los intereses agrícolas del sur y el este de Europa.Ante este escenario de la exhibición de la debilidad europea, el medio asegura que la incertidumbre política e industrial generada por el acuerdo anunciado, los enormes costos económicos, las divisiones internas que ha generado en la región y el daño a la credibilidad política global de la UE han asestado un duro golpe a su anhelado objetivo de "autonomía estratégica". A decir del medio, esto debería ser una nueva señal de alarma sobre el futuro de la eurozona, que añade que, sin embargo, algunas figuras políticas en Bruselas parecen ignorar que la esencia de la autonomía estratégica reside en la "capacidad de influir" y no en la "evitación incondicional de conflictos". Si la UE continúa engañándose y tratando los aranceles como meras donaciones para evitar la ira de Washington, advierte el artículo, la región se ahogará en la "nueva era de la piratería" del comercio global y se mantendrá atrapada en un círculo vicioso de "amenazas-concesiones-amenazas más severas-mayores concesiones". En ese sentido, el medio alerta que Bruselas debe comprender que "los compromisos miopes, la búsqueda de chivos expiatorios y el sacrificio de los intereses ajenos a cambio de compasión [de EEUU] no protegerán sus propios intereses ni le permitirán ganarse el respeto internacional, sino que solo aislarán aún más a la UE".

