Se desploman las ventas en restaurantes de EEUU por la inflación y el miedo a una recesión

Los estadounidenses comieron 1.000 millones de comidas menos en restaurantes de enero a marzo de 2025 en comparación con el mismo período del año previo, según... 10.08.2025, Sputnik Mundo

La caída coincide con una contracción del 0,3% de la economía de EEUU en el primer trimestre y la inquietud por posibles aumentos de precios a causa de la nueva política arancelaria de la Casa Blanca y la persistencia de la inflación.IHOP, Applebee's, Sweetgreen, Wendy's y Denny's, advirtieron a los inversores esta semana que la reticencia de los consumidores a gastar está perjudicando las ventas. Chipotle Mexican Grill hizo una advertencia similar el mes pasado, apunta el medio.El director ejecutivo de McDonald's, Chris Kempczinski, advirtió recientemente que las visitas de clientes de bajos ingresos se redujeron significativamente entre abril y junio, debido a la disminución de sus percepciones reales.La publicación apunta que la creciente tendencia de los consumidores de comer en casa en lugar de afuera ha desencadenado una ola de promociones de los restaurantes para atraer de nuevo a clientela, desde "cajas de antojos de lujo" de Taco Bell hasta menús de cinco dólares de McDonald's, pero que por el momento el recibimiento de estas iniciativas ha sido "mixto".

