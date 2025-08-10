https://noticiaslatam.lat/20250810/nicaragua-reune-a-la-mayor-exposicion-de-las-razas-ganaderas-de-centroamerica--video-1165330863.html

Nicaragua reúne a la mayor exposición de las razas ganaderas de Centroamérica | Video

Nicaragua reúne a la mayor exposición de las razas ganaderas de Centroamérica | Video

Considerada la "cuna de la ganadería" en la región, esta nación latinoamericana se constituyó como la meca del juzgamiento genético de razas para la... 10.08.2025

américa latina

nicaragua

centroamérica

managua

ganado

💬 opinión y análisis

La Feria Ganadera Agostina Internacional 2025 se realizó por primera vez en Managua para la exposición pública del juzgamiento de animales vacunos criados en explotaciones bovinas de Centroamérica, Panamá, Colombia, Venezuela y México, declaró a Sputnik Geraldine Aragón, presidenta del comité organizador del evento."Nicaragua es la cuna de la ganadería centroamericana, por eso tenés aquí todo el nivel de animales extranjeros que tenemos en exposición, [son] animales que entraron para una importación provisional y conforme se van vendiendo, los vamos nacionalizando", explicó la directiva de la organización Ferias Ganaderas de Nicaragua.La dinámica principal de esta feria internacional es el juzgamiento de razas para el aprovechamiento genético de 450 ejemplares participantes, con un valor promedio de 8.000 dólares por cabeza.En el juzgamiento realizado por expertos de Estados Unidos y Brasil, sobresalen las razas Brahman y Gyr, las de mayor calidad en la crianza ganadera centroamericana, expuestas en la feria instalada desde el 2 hasta el 10 de agosto en Managua.Valoración genética y morfológicaEn opinión de Aragón, los jueces valoran aquí las cualidades genéticas, morfológicas y conexas de los animales de la muestra centroamericana, lo que a la postre determinará las explotaciones ganaderas que serán favorecidas con una mejor cotización de sus sementales para la venta del ganado en pie o para la inseminación de sus ejemplares."[En la feria] accedes a través de las pajuelas de ellos [animales], que te cuestan 50 dólares, que nuestro productor una vez que ya tiene sincronizada su vaca y ya la han aspirado, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, a través del laboratorio de estándares internacionales que tenemos, puede darle el servicio de cargar la vaca y despacharla", añadió.Oportunidad de crecimientoEste encuentro de los empresarios para la reproducción, crianza y comercialización de la ganadería latinoamericana es una oportunidad para el intercambio de la genética bovina que impactará en cada oportunidad de crecimiento vacuno, expresó la directiva de la feria en Managua."Entre más calidad genética tiene el animal, usted va a producir mejores animales en carne; ¿cómo se traduce eso al país?, los rendimientos van a ser mejores en los mataderos, eso va a mejorar las exportaciones de carne y leche (…) eso impacta en los números del sector agropecuario en el PIB nacional", manifestó Aragón.Nicaragua es líder exportador de ganado en pie, carne bovina y lácteos en Centroamérica. La población bovina se estima en 5,8 millones de cabezas; sin embargo, será el censo agropecuario que realiza este país el que determinará la cantidad real de este animal de consumo.El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, dijo que la nación genera más de 1.000 millones de dólares en divisas anuales gracias a la exportación de este rubro."Cuando uno suma la exportación y producción de carne, y suma la producción y exportación de leche, ya se alcanza los 1.000 millones de dólares", dijo Reyes durante la inauguración de la feria el 2 de agosto.

nicaragua

centroamérica

managua

