Volcanes de Kamchatka, vikingos en España y maratón de patos de goma, entre las fotos de la semana
Volcanes de Kamchatka, vikingos en España y maratón de patos de goma, entre las fotos de la semana
Una semana más termina y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Una erupción volcánica en el... 10.08.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
Volcanes de Kamchatka, vikingos en España y maratón de patos de goma, entre las fotos de la semana

09:03 GMT 10.08.2025
Una semana más termina y eso significa que ha llegado el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. Una erupción volcánica en el Lejano Oriente ruso, el festival histórico en la Galicia española, aniversario del bombardeo atómico de Japón e incendios en California, entre las fotos de la semana.
Sputnik te muestra las imágenes más destacadas tomadas por los corresponsales internacionales.
La erupción del volcán Kliuchevskói en la península rusa de Kamchatka provocó la expulsión de fragmentos incandescentes a una altura de hasta 500 m por encima del borde del cráter, y la columna de ceniza alcanzó una altura de 8 km sobre el nivel del mar.

La erupción del volcán Kliuchevskói en la península rusa de Kamchatka provocó la expulsión de fragmentos incandescentes a una altura de hasta 500 m por encima del borde del cráter, y la columna de ceniza alcanzó una altura de 8 km sobre el nivel del mar.

La cantante Jennifer López actúa en un concierto en la capital armenia, Ereván.

La cantante Jennifer López actúa en un concierto en la capital armenia, Ereván.

Un entrenamiento de combate de los militares de una brigada motorizada del grupo de tropas ruso Norte.

Un entrenamiento de combate de los militares de una brigada motorizada del grupo de tropas ruso Norte.

Agentes de la Policía detienen a los partidarios del ex primer ministro de Pakistán Imran Jan.

Empleados de los servicios de emergencia indios reparten alimentos a los habitantes afectados por las inundaciones tras las intensas lluvias monzónicas en las riberas del río Ganges.

Palestinos recogen la ayuda humanitaria lanzada en paracaídas en Deir al Balá.

Artistas en un festival de cultura tailandesa en Moscú.

La Romería Vikinga de Catoira es una fiesta anual que se celebra en la localidad gallega de Catoira, España. El festival conmemora los acontecimientos históricos en los que los vikingos saqueaban la costa de la región.

Maratón benéfica de unos 80.000 patos de goma en el río Chicago, EEUU.

Policías vigilan una protesta con motivo del 80.º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, Japón.

Festival de jóvenes artistas Tavrida.ART 2025 en Crimea, Rusia.

Filipinos recogen cables eléctricos tras un incendio que arrasó un barrio pobre de Manila, la capital del país.

Monjes del monasterio Donskói en Moscú.

Rescatistas operan en el lugar de un deslizamiento de tierra causado por lluvias torrenciales en la provincia china de Guangdong.

Una joven observa desde la terraza cómo los bomberos combaten los incendios que asolan el estado estadounidense de California.

La rapera estadounidense Doechii sale del escenario tras su actuación en el festival Lollapalooza de Chicago.

Elefantes se bañan en un río en Tailandia.

