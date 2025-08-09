https://noticiaslatam.lat/20250809/rusia-advierte-sobre-las-consecuencias-negativas-de-la-ampliacion-de-la-operacion-israeli-en-gaza-1165322597.html
Rusia advierte sobre "las consecuencias negativas" de la ampliación de la operación israelí en Gaza
09.08.2025
Rusia advierte sobre "las consecuencias negativas" de la ampliación de la operación israelí en Gaza
El plan de Israel de ampliar su operación militar en Gaza tendrá consecuencias negativas para toda la región, declaran desde la Cancillería de Rusia. Esta decisión complicará considerablemente los esfuerzos internacionales por frenar la escalada del conflicto, apuntan.
"La implementación de tales decisiones y planes despreciables y reprensibles conlleva el riesgo de agravar la ya extremadamente dramática situación en el enclave palestino, que presenta todos los síntomas de una catástrofe humanitaria", se desprende del comunicado del ente diplomático ruso.
Añade que obviamente este paso complicará significativamente los esfuerzos internacionales para reducir la escalada del conflicto, con "graves consecuencias negativas" para toda la región de Oriente Medio.
Según la Cancillería, Rusia confirma su postura inquebrantable sobre la necesidad de un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, la liberación de todos los rehenes y detenidos, y el restablecimiento del acceso humanitario sin trabas.
"Moscú está firmemente convencido de que no hay alternativa a resolver el problema palestino sobre una base jurídica internacional reconocida, con el principio central de dos Estados, que prevé la creación de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Oriental, que coexista en paz y seguridad con Israel", puntualizó el ente.
Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que su país tiene la intención de establecer control sobre todo el territorio de la Franja de Gaza
con el fin de garantizar un "perímetro de seguridad" y, posteriormente, transferir el enclave a un nuevo "Gobierno civil". La decisión correspondiente fue aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Gabinete político y de seguridad israelí.
