'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
https://noticiaslatam.lat/20250808/crimen-sin-castigo-por-que-eeuu-debe-responder-por-la-agresion-nuclear-contra-japon-1165279108.html
Crimen sin castigo: ¿por qué EEUU debe responder por la agresión nuclear contra Japón?
Crimen sin castigo: ¿por qué EEUU debe responder por la agresión nuclear contra Japón?
EEUU no solo sigue sin arrepentirse de haber matado con bombas atómicas a centenares de miles de civiles japoneses, sino que parece sentirse orgulloso del...
puentes informativos
2025
es_ES
Crimen sin castigo: ¿por qué EEUU debe responder por la agresión nuclear contra Japón?
Crimen sin castigo: ¿por qué EEUU debe responder por la agresión nuclear contra Japón?
Crimen sin castigo: ¿por qué EEUU debe responder por la agresión nuclear contra Japón?

19:00 GMT 08.08.2025
EEUU no solo sigue sin arrepentirse de haber matado con bombas atómicas a centenares de miles de civiles japoneses, sino que parece sentirse orgulloso del primer y único bombardeo nuclear de la historia. En otras palabras, no hay ninguna garantía de que Washington no vuelva a recurrir al arsenal atómico en el supuesto nombre de la paz.
Otro tema de esta edición de Puentes Informativos son las claves de la estrategia de Estados como Venezuela y Rusia de superar las sanciones occidentales. De hecho, ambos países están creciendo económicamente, mientras que la nación caribeña acaba de reafirmarse como uno de los líderes regionales.
El podcast también resalta el carácter soberano de la política exterior de Bolivia, país que cumplió esta semana los 200 años de la independencia. En particular, La Paz está desarrollando la cooperación con Moscú. Como resultado, cuenta con infraestructuras como el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia —construido en colaboración con la estatal rusa Rosatom— que atiende a pacientes con cáncer y produce radiofármacos.
Заголовок открываемого материала