Crimen sin castigo: ¿por qué EEUU debe responder por la agresión nuclear contra Japón?

EEUU no solo sigue sin arrepentirse de haber matado con bombas atómicas a centenares de miles de civiles japoneses, sino que parece sentirse orgulloso del primer y único bombardeo nuclear de la historia. En otras palabras, no hay ninguna garantía de que Washington no vuelva a recurrir al arsenal atómico en el supuesto nombre de la paz.