Otro tema de esta edición de Puentes Informativos son las claves de la estrategia de Estados como Venezuela y Rusia de superar las sanciones occidentales. De hecho, ambos países están creciendo económicamente, mientras que la nación caribeña acaba de reafirmarse como uno de los líderes regionales.
El podcast también resalta el carácter soberano de la política exterior de Bolivia, país que cumplió esta semana los 200 años de la independencia. En particular, La Paz está desarrollando la cooperación con Moscú. Como resultado, cuenta con infraestructuras como el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia —construido en colaboración con la estatal rusa Rosatom— que atiende a pacientes con cáncer y produce radiofármacos.