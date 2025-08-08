https://noticiaslatam.lat/20250808/cientificos-rusos-descubren-como-ver-mejor-las-venas-1165274028.html

Científicos rusos descubren cómo ver mejor las venas

Los métodos actuales de diagnóstico médico frecuentemente requieren la inserción de agujas en las venas del paciente. Sin embargo, en algunos casos, los vasos sanguíneos no son visibles, lo que dificulta el procedimiento y puede generar errores en los análisis clínicos.Para resolver este problema, los científicos han explorado técnicas ópticas, como la visualización de venas en el espectro infrarrojo cercano, pero estos métodos enfrentan varias restricciones: baja profundidad, contraste insuficiente de imágenes. Además, los algoritmos digitales de procesamiento de imágenes que se usan en estos métodos presentan deficiencias: carecen de estabilidad y rendimiento suficientes.Este algoritmo se basa en operaciones efectivas mediante la transformada discreta de Fourier, según explicó Nikita Rémizov, estudiante de posgrado del Departamento de Sistemas Láser y Biotecnológicos de la Universidad de Samara."El procesamiento de imágenes en el dominio de Fourier nos permite mejorar de manera eficiente y fidedigna las áreas con variaciones abruptas de intensidad entre píxeles adyacentes. Las regiones correspondientes a altas frecuencias en el espectro bidimensional representan estos bordes abruptos en la imagen. Gracias al algoritmo de transformada rápida de Fourier, podemos usar módulos computacionales relativamente baratos, realizando el procesamiento de imágenes en tiempo real", explica el investigador.Los investigadores destacan que este avance supera a los métodos actuales en la precisión para diferenciar píxeles correspondientes a venas de aquellos asociados a tejidos circundantes.Actualmente, los científicos están optimizando la configuración óptica del futuro dispositivo. En combinación con el procesamiento algorítmico de imágenes, este sistema permitirá visualizar venas en casos donde otros métodos fracasan, como en pacientes con piel altamente pigmentada.Los resultados han sido publicados en la revista Journal of Biomedical Photonics & Engineering.

