https://noticiaslatam.lat/20250807/casi-la-mitad-de-la-poblacion-respaldaria-la-reforma-electoral-en-mexico-1165211405.html

Casi la mitad de la población respaldaría la reforma electoral en México

Casi la mitad de la población respaldaría la reforma electoral en México

Sputnik Mundo

La iniciativa para modernizar el sistema electoral mexicano está en ciernes y, de acuerdo con un sondeo, gran parte de la población estaría de acuerdo con los... 07.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-07T06:37+0000

2025-08-07T06:37+0000

2025-08-07T06:43+0000

américa latina

política

méxico

instituto nacional electoral (ine) de méxico

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/06/1165210835_0:52:1024:629_1920x0_80_0_0_8110399a24a755c25c6ca48247f5d28b.jpg

La consultora Mitofsky aplicó el ejercicio en línea, donde el 49,6% de los participantes urgen a una reforma electoral. Mientras tanto, 26% señala que las reglas en esta materia funcionan correctamente y solo 20,1% destaca que solo se deben ajustar algunas leyes en este ámbito.Asimismo, 59,9% de los encuestados aseguran que el Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano ha realizado un buen trabajo; 40% desaprueba su desempeño.En otro aspecto relacionado con esta organización, que es la encargada de llevar a cabo los comicios locales y federales, así como consultas ciudadanas, 43,3% está a favor de cambiar el nombre del INE, tal como ocurrió hace más de una década, cuando dejó de ser el Instituto Federal Electoral (IFE).Sobre la composición del instituto electoral mexicano, 52,5% se decanta porque los consejeros de este órgano sean evaluados por el Senado, mientras que más de 47% elige el voto popular.Sobre los jueces electorales, la consulta de Mitofsky refleja que 54,9% respalda que sean examinados por el Poder Legislativo. En el caso los secretarios de Estado, los participantes afirman que deben ser electos por la población (65,8%).Recientemente, el Gobierno mexicano anunció la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabezará Pablo Gómez, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que, con este propósito, también se harán encuestas y foros."Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, qué opina la gente (…) Vamos a iniciar con una serie de propuestas y que se abran foros de discusión, junto con el Congreso", señaló en conferencia de prensa.

https://noticiaslatam.lat/20250805/1165155944.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, méxico, instituto nacional electoral (ine) de méxico, elecciones