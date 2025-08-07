https://noticiaslatam.lat/20250807/actos-de-crueldad-nicaragua-condena-a-ucrania-por-los-crimenes-de-guerra-contra-menores-en-donbas-1165244531.html
La declaración nicaragüense condena enérgicamente la complicidad del "Occidente colectivo, la OTAN y otras organizaciones internacionales que, impulsadas por intereses geopolíticos, ignoraron o minimizaron estos crímenes de lesa humanidad".Nicaragua insta a los organismos internacionales de derechos humanos a investigar y sancionar a los responsables, en lugar de actuar bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Europea. Desde 2014, 247 menores han muerto y 1.021 han resultado heridos a causa de las acciones del Ejército ucraniano, de acuerdo con la defensora del pueblo de la república popular de Donetsk, Daria Morózova.
La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua expresó su firme apoyo al informe final presentado por la Duma Estatal de Rusia sobre los actos criminales contra menores cometidos por "el régimen de Kiev" en las regiones de Donbás.
"Estos actos caracterizados por su extrema crueldad, reflejan una política sistemática de limpieza étnica y exterminio contra la población rusoparlante, en clara continuidad con la ideología neonazi que ha permeado las estructuras de poder en Ucrania", destaca.
La declaración nicaragüense condena enérgicamente la complicidad del "Occidente colectivo, la OTAN y otras organizaciones internacionales que, impulsadas por intereses geopolíticos, ignoraron o minimizaron estos crímenes de lesa humanidad".
Nicaragua insta a los organismos internacionales de derechos humanos a investigar y sancionar a los responsables, en lugar de actuar bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Europea.
"Denunciamos la desinformación mediática que busca ocultar o justificar estos crímenes, perpetuando la impunidad del régimen ucraniano", destaca la declaración.
Desde 2014, 247 menores han muerto y 1.021 han resultado heridos a causa de las acciones del Ejército ucraniano, de acuerdo con la defensora del pueblo de la república popular de Donetsk, Daria Morózova.