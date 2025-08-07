https://noticiaslatam.lat/20250807/actos-de-crueldad-nicaragua-condena-a-ucrania-por-los-crimenes-de-guerra-contra-menores-en-donbas-1165244531.html

"Actos de crueldad": Nicaragua condena a Ucrania por los crímenes de guerra contra menores en Donbás

"Actos de crueldad": Nicaragua condena a Ucrania por los crímenes de guerra contra menores en Donbás

Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua expresó su firme apoyo al informe final presentado por la Duma Estatal de Rusia sobre los actos criminales... 07.08.2025, Sputnik Mundo

2025-08-07T19:09+0000

2025-08-07T19:09+0000

2025-08-07T19:09+0000

américa latina

ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

nicaragua

asamblea nacional de nicaragua

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/07/1165247441_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_1fd4f68b7ca31a8f1bcfeae1baaf4e6d.jpg

La declaración nicaragüense condena enérgicamente la complicidad del "Occidente colectivo, la OTAN y otras organizaciones internacionales que, impulsadas por intereses geopolíticos, ignoraron o minimizaron estos crímenes de lesa humanidad".Nicaragua insta a los organismos internacionales de derechos humanos a investigar y sancionar a los responsables, en lugar de actuar bajo la presión de Estados Unidos y la Unión Europea. Desde 2014, 247 menores han muerto y 1.021 han resultado heridos a causa de las acciones del Ejército ucraniano, de acuerdo con la defensora del pueblo de la república popular de Donetsk, Daria Morózova.

https://noticiaslatam.lat/20250713/la-comisionada-de-ddhh-rusa-cuenta-sobre-los-crimenes-de-guerra-de-los-soldados-ucranianos-1164415987.html

ucrania

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, nicaragua, asamblea nacional de nicaragua