Fuerzas rusas destruyen 13 vehículos blindados y derriban 244 drones en una jornada

06.08.2025

En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron tres carros de combate, 13 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas...

Además, la defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas y derribó 244 drones en las 24 horas, indican desde el ente castrense. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.En el último día, fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones del sistema de suministro de gas que garantizaba el funcionamiento de las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, almacenes de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.De acuerdo con el Ministerio, Ucrania perdió unos 1.155 militares. El organismo estimó en más de 360 las bajas de las tropas ucranianas en el último día en la zona de operaciones del grupo Centro. Adicionalmente, la agrupación Sur causó hasta 105 bajas al enemigo; el grupo Oeste, hasta 230; el grupo Este, más de 210; en el área de responsabilidad de la agrupación Norte, hasta 185; y en la zona del grupo Dniéper las pérdidas de Ucrania sumaron 65 soldados.

