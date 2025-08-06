Mundo
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
Fuerzas rusas destruyen 13 vehículos blindados y derriban 244 drones en una jornada
Fuerzas rusas destruyen 13 vehículos blindados y derriban 244 drones en una jornada
En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron tres carros de combate, 13 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas... 06.08.2025
Además, la defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas y derribó 244 drones en las 24 horas, indican desde el ente castrense. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.En el último día, fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones del sistema de suministro de gas que garantizaba el funcionamiento de las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, almacenes de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.De acuerdo con el Ministerio, Ucrania perdió unos 1.155 militares. El organismo estimó en más de 360 las bajas de las tropas ucranianas en el último día en la zona de operaciones del grupo Centro. Adicionalmente, la agrupación Sur causó hasta 105 bajas al enemigo; el grupo Oeste, hasta 230; el grupo Este, más de 210; en el área de responsabilidad de la agrupación Norte, hasta 185; y en la zona del grupo Dniéper las pérdidas de Ucrania sumaron 65 soldados.
ucrania
Soldado ruso durante un entrenamiento en la región de Kursk
Soldado ruso durante un entrenamiento en la región de Kursk
En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia alcanzaron tres carros de combate, 13 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113 estadounidenses y dos Snatch británicos, informan desde el Ministerio de Defensa ruso.
Además, la defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas guiadas y derribó 244 drones en las 24 horas, indican desde el ente castrense. Mientras tanto, la Flota del Mar Negro destruyó dos lanchas no tripuladas.
En el último día, fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones del sistema de suministro de gas que garantizaba el funcionamiento de las empresas del complejo militar-industrial de Ucrania, almacenes de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 142 zonas.
De acuerdo con el Ministerio, Ucrania perdió unos 1.155 militares. El organismo estimó en más de 360 las bajas de las tropas ucranianas en el último día en la zona de operaciones del grupo Centro. Adicionalmente, la agrupación Sur causó hasta 105 bajas al enemigo; el grupo Oeste, hasta 230; el grupo Este, más de 210; en el área de responsabilidad de la agrupación Norte, hasta 185; y en la zona del grupo Dniéper las pérdidas de Ucrania sumaron 65 soldados.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 664 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 74.970 drones, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.464 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.584 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 28.214 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 39.180 vehículos militares especiales.

