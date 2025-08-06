https://noticiaslatam.lat/20250806/como-responderia-rusia-si-eeuu-llega-a-cumplir-sus-amenazas-1165203599.html
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
Sputnik Mundo
En los últimos días, desde Washington han lanzado hacia Moscú diferentes amenazas, como el despliegue de submarinos nucleares "en zonas correspondientes" y más... 06.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-06T15:01+0000
2025-08-06T15:01+0000
2025-08-06T15:01+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/06/1165203440_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b4c28449b143ff218f3bc825ca7f2682.jpg
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre cuáles han sido las respuestas desde Moscú y qué medidas podrían tomar.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/06/1165203440_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fcf91bcf29e103bb75dd733602578cd5.jpg
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
Sputnik Mundo
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
2025-08-06T15:01+0000
true
PT33M55S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
En los últimos días, desde Washington han lanzado hacia Moscú diferentes amenazas, como el despliegue de submarinos nucleares "en zonas correspondientes" y más sanciones.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre cuáles han sido las respuestas desde Moscú y qué medidas podrían tomar.