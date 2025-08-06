Mundo
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
En los últimos días, desde Washington han lanzado hacia Moscú diferentes amenazas, como el despliegue de submarinos nucleares "en zonas correspondientes" y más... 06.08.2025, Sputnik Mundo
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre cuáles han sido las respuestas desde Moscú y qué medidas podrían tomar.
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?
¿Cómo respondería Rusia si EEUU llega a cumplir sus amenazas?

06.08.2025
En los últimos días, desde Washington han lanzado hacia Moscú diferentes amenazas, como el despliegue de submarinos nucleares "en zonas correspondientes" y más sanciones.
En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik, los conductores Claudia Fonseca y Oleg Leónov Armas dialogan sobre cuáles han sido las respuestas desde Moscú y qué medidas podrían tomar.
