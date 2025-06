https://noticiaslatam.lat/20250619/israel-al-lider-supremo-de-iran-no-se-le-puede-permitir-seguir-existiendo-1163602988.html

Israel al líder supremo de Irán: "No se le puede permitir seguir existiendo"

Israel al líder supremo de Irán: "No se le puede permitir seguir existiendo"

Sputnik Mundo

El ministro de Defensa del país hebreo, Israel Katz, afirmó que 'no se puede permitir' que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, siga con vida... 19.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-19T22:10+0000

2025-06-19T22:10+0000

2025-06-19T22:10+0000

internacional

alí jameneí

israel

irán

🌍 oriente medio

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/02/02/1147932540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aeb4606ca8951875bffbdf797ebd6c0.jpg

Según el funcionario militar, el ayatolá Jameneí "dio la orden de disparar contra hospitales", en referencia al reciente ataque de Teherán contra el Centro Médico Soroka de la ciudad de Beersheba. "No se puede permitir que siga existiendo un hombre así", insistió el ministro de Defensa israelí. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo por su parte que ninguna autoridad iraní goza de inmunidad en este momento tan agreste entre Teherán y Tel Aviv, que no han dejado de intercambiar fuego desde el pasado 13 de junio, cuando Israel emprendió una oleada de ataques contra la nación persa para, supuestamente, desmantelar el programa nuclear iraní y sus instalaciones militares. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hace unos días que sabe dónde se encuentra el líder supremo de Irán. Sin embargo, dijo que no tienen en mente asesinarlo, al menos de momento. En tanto, Alí Jameneí ha dicho que Estados Unidos sufrirá "daños irreparables" si entra en un conflicto militar con Irán. "No es prudente decirle a la nación iraní que se rinda. ¿Ante qué debería rendirse la nación iraní? Nunca nos rendiremos ante los ataques de nadie. Esta es la lógica de la nación iraní. Este es el espíritu de la nación iraní", dijo Jameneí en un mensaje a la nación el 18 de junio.

https://noticiaslatam.lat/20250619/1163602927.html

israel

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alí jameneí, israel, irán, 🌍 oriente medio, eeuu