"Ha apostado siempre a la rivalidad": Cristina Kirchner sigue encarnando la polarización argentina

"Ha apostado siempre a la rivalidad": Cristina Kirchner sigue encarnando la polarización argentina

La condena a prisión a la expresidenta, lejos de marginarla del debate público, ratificó la insoslayable centralidad que ocupa en el tablero político.

La sentencia del máximo tribunal que confirmó la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner selló su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, lejos de marcar su retiro definitivo, el fallo reavivó el debate en torno a la figura más gravitante de la política argentina en las últimas dos décadas. La expresidenta no podrá volver a ser candidata, pero sigue ordenando el escenario. "Cristina tiene muchos adherentes y contrincantes"Desde su irrupción en la primera plana del debate público nacional en 2003, primero como primera dama (2003-2007) y luego como presidenta (2007-2015), Fernández supo definir una identidad política sólida y con alta capacidad de movilización. Esa fidelidad le permitió mantener un núcleo duro de votantes aún en sus momentos de mayor desgaste, como lo demuestra su regreso al poder en 2019 como vicepresidenta de Alberto Fernández (2019-2023). Sin embargo, su figura concentró un nivel de rechazo considerable. "Cristina tiene muchos adherentes y contrincantes, en parte por esa lógica histórica de polarización. Pero eso no explica todo el fenómeno: hay también una cuota importante de peronistas anti-kirchneristas, que la ven como su principal adversaria, básicamente porque es el principal obstáculo para una renovación dirigencial", apuntó el experto. La expresidenta cultivó una retórica confrontativa que agudizó el clivaje político."Cristina ha apostado siempre a la rivalidad y la polarización, tensando mucho el juego de la confrontación política a consciencia de que esto empoderaba su posición", dice el analista. Ese estilo confrontativo, sin embargo, no impidió que ella misma reconociera los límites de su popularidad. En las tres últimas elecciones presidenciales, la principal figura del peronismo designó candidatos estrictamente ajenos a su esfera ideológica.En 2015 apoyó a Daniel Scioli, cuyo recorrido lo llevó a convertirse en secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Javier Milei. En 2019 designó a Alberto Fernández —otrora acérrimo crítico de su gestión—, ubicándose como su candidata a vice. En 2023 volvió a ceder el protagonismo, esta vez en un contexto de alto desgaste para el oficialismo, optando por Sergio Massa, quien había abandonado su Gobierno prometiendo enviar a la cárcel a los dirigentes de La Cámpora, el espacio surgido bajo el ala de Kirchner. "Quien más convencida está de que su apoyo no alcanza para ganar elecciones es la propia Cristina", observó Lacunza. Con todo, su influencia en el peronismo no desaparece, lo cual se refleja tanto en su rol de presidente del Partido Justicialista —órgano institucional del peronismo— como en la designación de su hijo Máximo —actualmente diputado nacional y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires— como uno de los principales herederos del apellido Kirchner.Para Lacunza, la líder peronista "está construyendo a su hijo como próximo líder del movimiento", pero, advierte, este tipo de liderazgos "no se heredan por sangre". La incógnita sobre el futuro del espacio nacional y popular gira en torno a su figura, incluso en ausencia de cargos."Los Kirchner llevaron a cabo una distribución del ingreso importante y eso generó resistencia. Sin embargo, esa resistencia encontró muchos argumentos: la corrupción y los déficits en políticas como el combate a la inflación. Además, hay muchos indicios concretos de que Cristina estuvo vinculada a negocios corruptos durante sus Gobiernos, más allá de las impugnaciones sobre la causa que la llevó a la condena a prisión", destacó el experto.A 20 años del inicio de su presidencia, Cristina Kirchner encarna una tensión persistente: es la dirigente más relevante de la historia reciente del país, pero también una de las más resistidas. La polarización no se agota en ella, pero sin duda la atraviesa. Y aunque el fallo de la Corte marca un antes y un después en términos institucionales, la política argentina todavía gira en torno a su sombra.

