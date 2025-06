https://noticiaslatam.lat/20250613/por-que-el-ataque-de-tel-aviv-contra-iran-abre-puerta-a-una-confrontacion-nuclear-nunca-vista-en-la-1163322568.html

¿Por qué el ataque de Tel Aviv contra Irán "abre puerta a una confrontación nuclear nunca vista en la historia"?

¿Por qué el ataque de Tel Aviv contra Irán "abre puerta a una confrontación nuclear nunca vista en la historia"?

Sputnik Mundo

A diferencia de las anteriores agresiones israelíes contra Teherán, que eran de menor magnitud y terminaban en un intercambio de golpes entre estas dos... 13.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-13T11:59+0000

2025-06-13T11:59+0000

2025-06-13T12:23+0000

defensa

irán

israel

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

eeuu

💬 opinión y análisis

el asesinato del general iraní soleimani en un ataque de eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/0d/1163320028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0247c55d09730b4025152600d100bc14.jpg

A su juicio, la razón radica en que, esta vez, Tel Aviv ha apuntado a objetivos clave del programa nuclear iraní, es decir, "algo que Irán no puede de ninguna manera desatender". Recordó las palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había dicho que los militares de su país se estaban preparando para una campaña que podía durar días o semanas.El interlocutor no confía en que Irán se limite esta vez a respuestas moderadas, como en el caso del asesinato del general iraní Soleimani o en otros ataques anteriores de Israel. El experto cubano ve en la actitud de Israel una disposición a una guerra a gran escala con Teherán, como lo demuestra el grado de movilización anunciado en el país, además del grado de pérdidas sufridas por Irán como resultado de los bombardeos."Entonces ahora mismo se ha abierto una caja de pandora donde y ojalá, lo digo de corazón, ojalá me equivoque, no creo que veamos una respuesta iraní mesurada como hemos visto en anteriores oportunidades", enfatizó.Como consecuencia, continuó, en el marco de su respuesta, Teherán podría considerar como objetivos militares legítimos las instalaciones nucleares israelíes, sobre las que la inteligencia iraní logró recabar información recientemente."Esto abre una puerta a una confrontación nuclear como no hemos visto en la historia y de consecuencias totalmente impredecibles", manifestó.Papel estadounidenseSegún Novaez Guerrero, a Estados Unidos no le interesa agravar el conflicto en Oriente Medio, y Washington ni siquiera estaba del todo preparado para tal escenario. Considera que Washington está centrado en la confrontación con China, "la principal amenaza a la hegemonía norteamericana".Recordó que Washington, al oponerse al programa nuclear iraní, no se muestra contrario a que Teherán disponga de energía atómica con fines pacíficos. En este contexto, las acciones de Israel pusieron a Washington "en una encrucijada", en la que la falta de apoyo incondicional de EEUU a Israel, "puede ser y de hecho será interpretada como un apoyo táctico a la posición de Irán", afirmó."Y eso puede generar fricciones y rupturas con el muy poderoso lobby sionista dentro de EEUU", concluyó.En la noche del 13 de junio, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una operación a gran escala en la que la Fuerza Aérea está lanzando ataques contra objetivos militares y las instalaciones del programa nuclear de Irán. Las autoridades israelíes afirmaron que la operación tiene como objetivo prevenir la amenaza a la existencia del Estado judío, ya que, según la información de los servicios de inteligencia israelíes, Irán se ha acercado al "punto de no retorno" en la creación de armas nucleares en un breve plazo de tiempo.Las Fuerzas Aéreas israelíes han llevado a cabo varias oleadas de ataques en diferentes zonas de Irán, incluida Teherán. Según los medios de comunicación iraníes, han fallecido algunos militares iraníes de alto rango y varios científicos nucleares. También se atacó la instalación nuclear de Natanz, el lugar de despliegue de las fuerzas armadas iraníes en el noroeste del país. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, calificó en su mensaje a los ciudadanos del país los ataques de Israel contra Irán como un crimen y afirmó que a Israel le espera un "destino amargo y terrible".

https://noticiaslatam.lat/20250613/israel-advierte-que-la-ofensiva-contra-iran-continuara-durante-los-dias-que-sean-necesarios-1163303180.html

https://noticiaslatam.lat/20250613/permitio-eeuu-el-ataque-israeli-para-aumentar-su-influencia-en-las-negociaciones-con-iran-1163313394.html

irán

israel

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, israel, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio, eeuu, 💬 opinión y análisis, el asesinato del general iraní soleimani en un ataque de eeuu