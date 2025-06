https://noticiaslatam.lat/20250612/es-geopolitica-disfrazada-por-que-los-autos-chinos-son-tan-criticados-en-occidente-1163289944.html

"Es geopolítica disfrazada": ¿por qué los autos chinos son tan criticados en Occidente?

"Es geopolítica disfrazada": ¿por qué los autos chinos son tan criticados en Occidente?

Sputnik Mundo

Los automóviles eléctricos de origen chino son confiables y asequibles por dos razones fundamentales: son el resultado de un orientación política de largo... 12.06.2025, Sputnik Mundo

2025-06-12T20:31+0000

2025-06-12T20:31+0000

2025-06-12T20:31+0000

internacional

byd auto

china

📈 mercados y finanzas

reino unido

automóviles

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/0c/1156095890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14d585c104b67d8677424ae3f5fa7d11.jpg

Y es que, señala el texto, medios occidentales se han dedicado a repetir la cantaleta de que hay "preocupaciones por piratería informática" en los autos BYD, empresa que está por lanzar su nuevo modelo en Reino Unido a un precio inicial de 23.000 dólares. De acuerdo con el medio chino, "para algunos en Occidente, el auge de los vehículos eléctricos (VE) chinos ya no se considera un signo de progreso, sino una especie de invasión", una creencia fundamentada en la incomodidad de rezagarse como líder tecnológico. La editorial resalta que la incomodidad de los países occidentales no es más que su resistencia a las reglas de un nuevo juego. "Lo que realmente les preocupa no es la "ciberseguridad", sino la erosión de su dominio sobre la narrativa del mercado global", afirma. Asimismo, el Global recuerda que el crecimiento de empresas como BYD no es una casualidad ni se produjo "de la noche a la mañana".

https://noticiaslatam.lat/20250612/el-comportamiento-de-eeuu-es-la-principal-fuente-de-incertidumbre-en-su-relacion-con-china-1163263461.html

china

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

byd auto, china, 📈 mercados y finanzas, reino unido, automóviles