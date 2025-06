https://noticiaslatam.lat/20250610/zajarova-la-negativa-de-kiev-de-recibir-los-cuerpos-de-sus-soldados-es-una-verguenza-global-1163216443.html

Zajárova: la negativa de Kiev de recibir los cuerpos de sus soldados es "una vergüenza global"

Ucrania se niega a recibir los cuerpos de soldados caídos en combate, mientras Rusia se dedica a recoger los cadáveres, realizar trabajos de identificación y... 10.06.2025, Sputnik Mundo

Agregó que no hay ni ha habido en todos estos años mejor prueba de que "este régimen y quienes lo patrocinan se han deshumanizado"."¿Habrá diálogo con ellos? ¿Se sentarán a la misma mesa con ellos? Si la gente no se lleva los cuerpos de los soldados... ¿Qué significa eso? ¿Que a estas personas no se les debe dar la mano?", expresó.En la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, celebrada en Estambul, Moscú informó que entregaría a Kiev los restos de 6.000 militares ucranianos caídos en combate.No obstante, el 7 de junio, el asesor presidencial y líder de la delegación de Rusia en las negociaciones, Vladímir Medinski, afirmó que la delegación ucraniana no acudió al lugar acordado para realizar el intercambio, a pesar de que la fecha había sido establecida con antelación.Hasta el momento, las autoridades de Kiev no han recogido los cuerpos de sus soldados ni han divulgado motivos sobre esta decisión.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que continúan los contactos entre Rusia y Ucrania en relación con la entrega de los cadáveres de los soldados fallecidos.

