Nicaragua amplía la generación fotovoltaica para suministrar agua potable | Video

Nicaragua amplía la generación fotovoltaica para suministrar agua potable | Video

07.06.2025

"Un elemento de vital importancia en la operación diaria y que constituye el principal gasto operativo de Enacal es precisamente el consumo de energía eléctrica para los sistemas de bombeo, por lo que el proyecto que hoy damos inicio, de forma oficial, tendrá un apoyo decisivo en este sentido", manifestó el funcionario nicaragüense.Sputnik viajó hasta la comunidad de Los Altos del municipio de Nindirí, ubicado en el departamento de Masaya, donde se levanta la planta de 112.700 paneles solares, que tendrán una capacidad de generar 170 megavatios (MW) de energía, que representa un 20% de la demanda energética diaria de esta nación."La sostenibilidad de los servicios de agua"No obstante, la proyección de producción limpia que tendrá esta planta será del 40% de lo que necesita Enacal para sus operaciones anuales, la que se sumará a la producción fotovoltaica de otros dos planteles que actualmente se construyen en los departamentos de León (occidente) y Matagalpa (norte).Al sitio de construcción de la planta Enesolar III, ubicado a 22 kilómetros al suroeste de Managua, asistieron pobladores de 17 comunidades suburbanas de Nindirí, que por muchos años carecieron de agua potable.En este sentido, Coralia José Pavón, habitante de Los Altos Sur, relató a Sputnik lo que significó para las comunidades de su municipio, las políticas del sistema neoliberal que gobernó entre 1990 y 2006, que sumieron a miles de familias en la "oscurana" y en carencias del agua potable."Me siento emocionada porque yo viví la época de los [años] 90, en donde teníamos que aprovechar cuando teníamos el poquito de luz para estudiar, para hacer nuestras necesidades básicas, eso fue escalofriante, antes si no había energía, no había el bombeo de agua, incluso se llegaban a dañar las bombas del pozo del puesto de agua y pasaban días, semanas que nosotros teníamos que contratar carretas, pipas, para poder jalar agua", afirmó Pavón.Esta nicaragüense valora la estrategia de reducción de la pobreza de su país con la República Popular China, que anteponen "la hermandad" en las relaciones bilaterales."Allá afuera nos critican, allá afuera nos señalan, pero que eso no nos detenga, que nos dé impulso para seguir en paz y progreso como el día de hoy", añadió Pavón."Compromiso revolucionario"En esta perspectiva, el asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional de Nicaragua, Laureano Ortega, significó el alcance de la parte china.El representante del Gobierno nicaragüense destacó que Enesolar III será el primer proyecto de la cooperación con el gigante asiático, que ejecutará China Communications Construction Company Limited (CCCC), bajo la modalidad de crédito para Nicaragua."[Son] aprobaciones con trámites rápidos, facilitados por esa voluntad y disposición de apoyo mutuo, de apoyo político, de hermandad que tenemos", aseveró el alto funcionario de Nicaragua.De acuerdo al ministerio de Hacienda y Crédito Público de Managua, el proyecto Enesolar III, tiene un costo de 83 millones de dólares, pero los ingresos que generará a mediano plazo serán de 300 millones de dólares, con un impacto directo a 3,9 millones de usuarios.

