Declaraciones de Matthew Miller sobre Gaza muestran que los demócratas son "el partido de la guerra"

Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado en los dos últimos años del Gobierno de Joe Biden, provocó indignación luego de admitir en una entrevista... 07.06.2025

Durante casi dos años, entre abril del 2023 y enero del 2025, Miller se paró todos los días frente al atril de la sala de prensa del Departamento de Estado y negó sistemáticamente que El estado hebreo estuviera matando a civiles, afirmando además que las autoridades del enclave palestino y medios no alineados al discurso de Washington fueran fuentes confiables para saber lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza o conocer el número de víctimas de los ataques israelíes con armamento estadounidense.En muchas ocasiones, las respuestas de Miller —un funcionario demócrata de larga trayectoria, quien también ocupó la vocería del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Barack Obama y estuvo involucrado en varias campañas presidenciales— venían acompañadas de una risa socarrona, convirtiéndose así en uno de los rostros más criticados por activistas e internautas al cuestionar la indiferencia exhibida por la Administración de Biden ante el sufrimiento palestino.Esta indignación hacia Miller, quien como vocero del Departamento de Estado calificaba como "antisemita" a cualquier periodista, político o activista humanitario que criticaba las acciones del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza, reavivó en los últimos días.En una entrevista para un podcast de la cadena británica Sky News, Miller, contradiciendo sus pasadas declaraciones, afirmó que "no hay duda" que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza y que "probablemente" la Administración Biden podría haber hecho más para presionar a Netanyahu e intentar que ponga fin a su escalada militar y así evitar la muerte de decenas de miles de civiles inocentes.Cuando el presentador Mark Stone le replicó que "no estaría diciendo eso" si todavía estuviera ocupando el podio del Departamento de Estado, Miller argumentó que en realidad cuando uno es el portavoz de una Administración, "no está expresando su opinión personal" sino " las conclusiones del Gobierno de Estados Unidos y el presidente"."Cuando no estás en el Gobierno, sí puedes dar tus propias opiniones", sentenció Miller.La defensa de NúrembergEsta declaración, que llega además en un momento en el que Israel ha perdido buena parte del apoyo de sus aliados históricos, con apenas EEUU y Alemania como las únicas potencias aún firmemente de su lado, evoca la famosa defensa de Núremberg.Fue bautizada así por los exfuncionarios y jerarcas nazi que, al ser juzgados por los crímenes cometidos durante el Tercer Reich, argumentaron que "solo estaban siguiendo órdenes" y que si de haber sido por ellos, hubieran actuado de otra manera.Para Matías Flaco, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo, la postura de Miller es representativa de la actitud de decenas de funcionarios del Gobierno de Biden, que en los últimos meses han intentado alejarse del legado del impopular mandatario demócrata, especialmente tras la difusión de nuevas evidencias de los intentos para ocultar su declive cognitivo, pero que en su caso particular "el agravio es todavía mayor dada la gravedad de los crímenes que elegía ignorar y que ahora admite".Además, Flaco señala que los dichos de Miller contrastan con la actuación de otros funcionarios de menor nivel del Departamento de Estado, que renunciaron en señal de protesta del apoyo de EEUU a los ataques de Israel en la Franja de Gaza y otras zonas aledañas."Sus declaraciones dejan en evidencia que Miller, al igual que otros altos funcionarios y colaboradores de Biden, solo estaban en sus cargos con el objetivo de estar cerca del poder y hacer avanzar sus carreras, incluso si esto era a costa de pueblos enteros masacrados", sentenció el experto.¿Impunidad estadounidense?En tanto, Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Palermo, le dijo a Sputnik que el "la repentina toma de conciencia" de lo que ha estado ocurriendo en Gaza sucede no solo porque la estrategia de Israel tiene que cada vez menos apoyo en el mundo, sino porque los funcionarios de EEUU saben que tienen total impunidad en las cortes internacionales.

