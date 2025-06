https://noticiaslatam.lat/20250603/rusia-busca-una-paz-sustentable-en-ucrania-que-impida-el-surgimiento-de-ideologias-radicales-1162975161.html

Rusia busca "una paz sustentable" en Ucrania que impida el surgimiento de "ideologías radicales"

Rusia busca "una paz sustentable" en Ucrania que impida el surgimiento de "ideologías radicales"

Por poco más de una hora se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones entre las delegaciones de Moscú y Kiev para tratar de llegar a una solución del... 03.06.2025, Sputnik Mundo

El objetivo de Rusia es asegurar "una paz sustentable en el tiempo" para evitar que "ideologías radicales" como el neonazismo puedan, en un futuro, boicotear los posibles acuerdos que se construyan para ambas partes del conflicto, advierte a Sputnik Oswaldo Espinoza, especialista en geopolítica venezolano. El memorándum elaborado y entregado por Moscú relativo a la crisis ucraniana contiene varios puntos, pero sobre todo estipula la retirada de las fuerzas ucranianas de los territorios rusos ocupados por Kiev en las regiones de Zaporozhie y Jersón, y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.Además, contiene cláusulas sobre la prohibición del redespliegue de tropas, el cese de la movilización y del suministro de ayuda militar extranjera a Kiev, el inicio de la desmovilización y la exclusión de la presencia militar de terceros países. Asimismo, estipula la neutralidad de Ucrania y su negativa a unirse a alianzas militares como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "Los rusos saben que ni Ucrania ni sus patrocinadores aceptarán sus disposiciones para el alto el fuego, pero Rusia está consciente de que mantener el diálogo le permite cuidar su imagen internacional como partidario de la paz negociada", señala Espinoza."Hay pasos claros hacia la resolución del conflicto"Ante una agudización tan fuerte de las tensiones internacionales, la posibilidad de una total pacificación luce auspiciosa, considera en entrevista con Sputnik el analista argentino Sebastián Schulz. "Ucrania quiso amenazar a Rusia con un nuevo avance, pero lo cierto es que Kiev está muy debilitado geopolíticamente. No parece tener muchas esperanzas en triunfar", añade Schulz.Para el analista, las exigencias de Moscú van en sintonía con sus reclamos históricos mientras la Unión Europea (UE) insiste en respaldar a Ucrania aunque cada vez tenga menos recursos políticos para hacerlo. En ello coincide Martín Rodríguez Ossés, analista internacional, quien afirma que los posicionamientos de los países europeos —sobre todo Francia, Alemania y el Reino Unido— no contribuyen en nada a la resolución del conflicto ucraniano. "Poco favor hace que los mandatarios de las principales potencias europeas estén instalando, al menos desde el relato hacia su población, que van camino a un conflicto con Rusia. Me parece poco atinado, especialmente porque están hiriendo a sus propias economías", concluye. ¿Qué dijo la delegación rusa tras las negociaciones?El memorando de la parte rusa sobre el arreglo en Ucrania es detallado y elaborado:

