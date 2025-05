https://noticiaslatam.lat/20250529/escalada-debido-a-taurus-advierten-de-graves-consecuencias-para-europa-de-la-politica-de-alemania-1162833611.html

¿Escalada debido a Taurus?: advierten de graves consecuencias para Europa de la política de Alemania en Ucrania

¿Escalada debido a Taurus?: advierten de graves consecuencias para Europa de la política de Alemania en Ucrania

Dentro del continente pueden surgir tensiones entre los países europeos, ya que la mayoría de ellos se oponen a la magnitud del apoyo militar que Alemania está...

Además de la situación en la propia Europa, el suministro a Kiev de misiles alemanes de largo alcance Taurus podría dar lugar a una escalada del conflicto armado en Ucrania, advirtió.Sin embargo, destacó que, si bien los Taurus son peligrosos, la defensa antiaérea rusa ya ha demostrado su capacidad para adaptarse a nuevas amenazas y contrarrestarlas.En cuanto a la situación dentro del continente europeo, opinó, que estas acciones del liderazgo alemán afectarán negativamente a la situación de la Unión Europea, aumentando la discordia entre algunos de sus miembros.No obstante, continuó el experto, el Gobierno alemán seguirá apostando por la continuación del conflicto. Una de las causas de ello, en su opinión, es la inestabilidad económica que atraviesa Alemania, en particular la progresiva desindustrialización."Berlín irá a por la continuidad del conflicto como una forma (...) de satisfacer a los grupos de presión del complejo militar-industrial, principalmente de la empresa Rheinmetall, que tiene fuertes conexiones con las cúpulas partidistas actualmente en el Gobierno alemán", señaló.El 26 de mayo, el canciller federal alemán, Friedrich Merz, anunció que el Reino Unido, Francia, Alemania y EEUU ya no limitan el alcance de las armas suministradas a Ucrania. En sus palabras, esas armas deberían proporcionarse a Kiev. "Ya no hay restricciones a la gama de armas suministradas a Ucrania, ni por la parte británica, ni por la parte francesa, ni por nuestra parte. Tampoco las hay por parte de los estadounidenses", señaló Merz durante un debate en un foro organizado por la emisora de radio y televisión WDR. A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, advirtió previamente que Moscú interpretaría cualquier ataque con misiles Taurus contra objetivos rusos como una participación directa de Berlín en el conflicto del lado de Kiev.

