Desvelan 3 objetivos tras los ataques masivos de drones ucranianos contra Rusia

Desvelan 3 objetivos tras los ataques masivos de drones ucranianos contra Rusia

27.05.2025

En particular, en la 煤ltima semana de mayo fueron lanzados por Ucrania unos 2.500 drones y sistemas de armas de alta precisi贸n, que iban dirigidos principalmente contra objetivos civiles, y en primer lugar contra los aeropuertos. As铆, 189 personas civiles resultaron heridas y/o afectadas, mientras que otras nueve fallecieron a causa de dichos ataques. El experto subray贸 que la operaci贸n estuvo acompa帽ada de complejos de reconocimiento y sistemas de transmisi贸n de datos por sat茅lite de la constelaci贸n estadounidense Starshield, lo que permite hablar de la implicaci贸n de Occidente en esta operaci贸n.A帽adi贸 que, en respuesta, las FFAA de Rusia atacaron infraestructuras militares ucranianas, y el Ministerio de Defensa ruso comunic贸 qu茅 instalaciones concretas hab铆an sido atacadas y qu茅 se produc铆a en ellas. Leonkov subray贸 que, a pesar de la finalidad puramente militar de las instalaciones atacadas por Rusia, esto provoc贸 una reacci贸n negativa entre los pa铆ses occidentales, que afirmaron que el pa铆s euroasi谩tico hab铆a llevado a cabo los ataques de forma ilegal y trataba as铆 de reforzar su posici贸n y presionar a Zelenski."Todo esto no se corresponde con la realidad. Porque en realidad fue Zelenski, a instancias de sus manipuladores, especialmente del Reino Unido, quien lanz贸 esta operaci贸n, que persegu铆a varios objetivos a la vez", explic贸.Seg煤n 茅l, estos tres objetivos son:Leonkov tambi茅n explic贸 que cuando Rusia lanza este tipo de ataques, los objetivos siempre se verifican, se eligen entendiendo que son objetivos militares. "Esta verificaci贸n nos permite saber con certeza lo que hay en estas instalaciones de producci贸n, que dichos centros de producci贸n se dedican al ensamblaje, modernizaci贸n, reparaci贸n de equipos militares, incluyendo drones, por ejemplo, lanchas no tripuladas", detall贸 el analista militar.Por 煤ltimo, Leonkov subray贸 que el enfoque ruso de las operaciones de combate es fundamentalmente diferente del ucraniano, ya que Rusia solo ataca infraestructuras militares e instalaciones militares, sin causar pr谩cticamente v铆ctimas entre la poblaci贸n ucraniana.

ucrania

reino unido

