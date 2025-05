https://noticiaslatam.lat/20250527/atropellamiento-en-liverpool-deja-mas-de-45-personas-lesionadas-1162752702.html

Atropellamiento en Liverpool deja más de 45 personas lesionadas

Atropellamiento en Liverpool deja más de 45 personas lesionadas

El conductor de un automóvil embistió a decenas de personas en el centro de la ciudad de Liverpool mientras celebraban la victoria del equipo local de futbol... 27.05.2025, Sputnik Mundo

El jefe del Servicio de Ambulancias del Noroeste del Reino Unido, David Kitchin, dio una actualización sobre el incidente en la ciudad inglesa."Podemos confirmar que nuestros equipos atendieron a 20 pacientes en la escena por heridas leves, que no necesitaron tratamiento hospitalario. Veintisiete pacientes en total fueron trasladados al hospital en ambulancia, y creemos que dos de ellos, incluido uno de los niños, han sufrido heridas graves", indicó en conferencia de prensa.De acuerdo con la policía de Merceyside, un hombre de 53 años, oriundo de Liverpool, fue detenido por este caso. Según la policía, es el posible conductor del auto que atropelló a la multitud.Jenny Sims, vocera de la policía de Liverpool, dijo en conferencia de prensa que las autoridades estiman que se trató de un hecho aislado y que no investigarán el incidente como un acto terrorista.Afirma que las autoridades no están buscando a ninguna otra persona en relación con lo sucedido.Sims pidió a la población no especular sobre las causas del accidente y llamó a no difundir las imágenes sobre lo sucedido en redes sociales.El club de futbol Liverpool lamentó lo acontecido. "Estamos en contacto directo con las autoridades en relación con el incidente ocurrido en Water Street al final del desfile de trofeos esta tarde", señaló en redes sociales. "Las escenas en Liverpool son espantosas. Mis pensamientos están con todos los heridos o afectados", dijo por su parte el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

