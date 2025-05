https://noticiaslatam.lat/20250525/el-reto-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-prudencia-y-equilibrio-1162725788.html

El reto en la lucha contra el cambio climático: "prudencia y equilibrio"

El reto en la lucha contra el cambio climático: "prudencia y equilibrio"

Algunas medidas propuestas o adaptadas en el mundo para solucionar el cambio climático son imposibles de cumplir o hasta "ridículas", señaló al portal... 25.05.2025, Sputnik Mundo

En este sentido, el jefe del laboratorio de interacción océano-atmósfera en el Instituto de Oceanología Shirshov de la Academia de Ciencias de su país, mencionó el caso de Alemania, donde los partidos verdes abogan por una transición total a la energía solar y eólica. Asimismo, criticó el acuerdo alcanzado en la cumbre COP29 para invertir 1.300 millones de dólares "en energías renovables" para países en desarrollo. "Teniendo en cuenta que el 40% de África aún no tiene acceso a electricidad, me parece ridículo", aseveró a tiempo de apuntar que se deben tomar medidas "que no resulten una carga para la población ni para la economía".Sobre el hecho de que el año pasado fuera el año más cálido jamás registrado, Gúlev indicó que, pese a haberse superado el límite de 1,5°C fijado por el Acuerdo de París para fin de este siglo, "aún es pronto afirmar que hemos sobrepasado límites cruciales" establecidos por el tratado, dado que este se refiere a un promedio sostenido a largo plazo, calculado sobre un periodo de más de una década, y no a picos mensuales o anuales.Sin embargo, esas anomalías elevan el promedio de temperatura y "existe cierta certeza" de que eso ocurra "bastante pronto", enfatizó.Hablando sobre las causas del cambio climático, recalcó si bien una parte puede atribuirse a fenómenos naturales como variaciones en la órbita de la Tierra o luminosidad solar, pero a corto plazo su efecto es "mínimo", el principal motor de lo que ocurre ahora en el mundo es la actividad humana, que acelera impacto del cambio climático.

