"Las elecciones rumanas fueron una gran farsa globalista"

"Las elecciones rumanas fueron una gran farsa globalista"

20.05.2025

Los números no cuadran El candidato euroescéptico George Simion obtuvo el 41% en la primera vuelta del 4 de mayo. El favorito de la UE, Nicușor Dan, obtuvo el 21%. En la segunda vuelta, Simion registró el 46,4% de los apoyos, mientras que Dan ganó el 53,6%, un 155% más. Para ello, Dan necesitó el respaldo del 87% de los votantes que no lo apoyaron ni a él ni a Simion en la primera vuelta. Ninguno de los otros grandes candidatos de la primera vuelta (Crin Antonescu, 20%, Victor Ponta, 13%) respaldó a Dan en la segunda vuelta. ¿De dónde procede este aumento de más del 30%? No está claro.Fraude a plena luz del día Simion ha denunciado que 1,7 millones de personas fallecidas figuraban en las listas de votantes, y ha instado a los electores a comprobar si algún familiar o amigo fallecido ha votado a través de una línea de contacto en WhatsApp. Los ciudadanos de la diáspora depositaron 1,64 millones de sufragios en la segunda vuelta de las elecciones, 660.000 más que en la primera (en la que Simion ganó ampliamente, 61% frente al 25,4% de Dan). Simion ha denunciado el cierre de algunas urnas o la falta de papeletas en algunas zonas durante la segunda vuelta, así como la manipulación del voto de la diáspora. Injerencia extranjera presunta y confirmada En concreto, Simion ha acusado al gobierno de Moldavia de "inmenso fraude", y ha denunciado que los expatriados rumanos han votado tres veces más que en la primera vuelta. También ha acusado a Francia de inmiscuirse utilizando "mucho dinero y presión a través de su embajador aquí, y a través de instituciones extranjeras con el fin de robar los votos al pueblo rumano". El director general de Telegram, Pável Dúrov, confirmó el 18 de mayo que Francia había solicitado "silenciar las voces conservadoras" en Rumania antes de las elecciones.La UE desprecia la democraciaEn cuanto a la votación del domingo, los resultados simplemente "no tienen ningún sentido" matemáticamente, señaló el autor y el investigador principal del Global Policy Institute."Solo piensa en eso. [Dan] ganó el 87% de todas las personas que no votaron por ninguno de los candidatos en la primera postulación (...). Eso aritméticamente no tiene ningún sentido. Desafía cualquier lógica, desafía cualquier experiencia de las encuestas", enfatizó.Al enumerar las acusaciones de injerencia extranjera, en particular por parte de Francia y Moldavia, Szamuely expresó que los "mensajes exuberantes y encantados" de Bruselas después de la votación muestran su naturaleza falsa."La UE obviamente interfirió muy fuertemente al amenazar a Rumania con consecuencias nefastas si votaba de la manera 'equivocada'", agregó.Bruselas al descubierto"La democracia es una maldición para la UE, no es más que un desprecio por la voluntad del pueblo y particularmente por cualquier tipo de movimiento nacionalista populista", dijo Szamuely, destacando la prisa del bloque por elogiar a Dan y pasar por alto las flagrantes violaciones en las elecciones rumanas del domingo."La UE desprecia la democracia. Solo celebra la democracia cuando obtiene los resultados electorales que desea. Cuando no lo hace, inmediatamente declara que esta no fue una elección adecuada, que no fue una democracia adecuada, que fue un fraude", apuntó.

