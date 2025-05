https://noticiaslatam.lat/20250519/los-brics-constituyen-una-alternativa-muy-importante-para-cuba--video-1162630165.html

"Estamos en una situación en la que se manifiesta un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Cuba sufre por más de 66 años y, por supuesto, los BRICS constituyen una alternativa muy importante para Cuba, en la que encuentra las posibilidades de poder integrarse con proyectos, de poder realmente encontrar esos socios con los que puede relacionarse desde el punto de vista económico, comercial, financiero, de inversiones y de cooperación", dice la directiva, en el marco del Foro del Empresariado Femenino BRICS, que contó con más de 1.400 participantes de 50 países.Los BRICS son una asociación multilateral creada en 2006. Además de Rusia, Brasil, la India, China y Sudáfrica, ahora incluye a Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia, Nigeria y Uzbekistán se convirtieron oficialmente en Estados socios del grupo a partir del 1 de enero de 2025.Actualmente, este bloque representa el 36% del PIB mundial, superando el 29,3% del G7 y el 14,5% de la Unión Europea (UE). "La posibilidad que se abre en esta organización, a partir de la utilización de las monedas nacionales de sus países miembros para la ejecución de las transacciones entre los países, constituye una alternativa que representa un cambio importante y trascendental para los países", señala la ministra presidenta del Banco Central del país caribeño.Para ella, lo anterior implica "romper" con una de las mayores presiones que enfrentan muchas naciones: "La dependencia de la utilización del dólar de los Estados Unidos en las transacciones internacionales", de lo cual Cuba puede beneficiarse. La construcción de un mundo verdaderamente multipolar, asegura, va de la mano con la necesidad de contar con medios de comunicación alternativos, que no son otra cosa que "una posibilidad de poder trasladar las realidades de nuestros pueblos, que no siempre encuentran cabida en los medios de comunicación hegemónicos, donde la información se manipula y no se ofrece con la veracidad que se requiere, y en muchos casos ni siquiera se ofrece".

