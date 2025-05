https://noticiaslatam.lat/20250515/un-veterano-de-eeuu-cuenta-como-fue-servir-en-las-guerras-de-irak-y-yugoslavia-sin-saber-nada-1162565525.html

Un veterano de EEUU cuenta cómo fue servir en las guerras de Irak y Yugoslavia "sin saber nada"

15.05.2025

De acuerdo con el veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, existe mucha discrepancia entre las declaraciones oficiales del Gobierno de George Bush (2001-2009), que inclusive intentó reescribir retroactivamente la historia de la guerra de Irak, y lo que se ve sobre el terreno. Para el militar, que se desempeñaba en una posición de apoyo y logística, la prensa estadounidense y Washington hablan de acciones extremadamente precisas de la Fuerza Aérea de EEUU en Irak, pero, aunque reconoce que los soldados tenían la intención de ser precisos, no hay forma de decir con total certeza cómo resultaron las cosas. Según el relato, gran parte de los agentes en territorio extranjero eran contratistas militares o actuaban como mercenarios, aunque era imposible distinguirlos del personal de la Fuerza Aérea por la manera en la que se comportaban o por los equipamientos que utilizaban. Al ser cuestionado sobre si algunos de los "mercenarios" habrían sido llamados a responder por sus presuntos crímenes en Irak, el veterano consideró que algunos llegaron a ser extraditados, pero no sabría decir si fueron encarcelados por acciones individuales que hubieran cometido. Con relación a su experiencia en Yugoslavia, el veterano dijo que llegó a Kosovo con una visión limitada de la situación que encontraría: "Los serbios eran ruines y los albaneses [risas] y los que querían conquistar Kosovo eran buenos. Y en cierto modo eso fue moldeado nuevamente por la prensa estadounidense", afirmó, añadiendo que no saber de historia lo convirtió en parte de lo que hizo Estados Unidos. El veterano reveló también que, aunque no tiene un conocimiento profundo de cómo se desarrollaron las operaciones de bombardeo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Yugoslavia, al haber trabajado en logística durante la fase de las fuerzas de mantenimiento de paz, vio una situación muy distinta a la descrita en el lugar. Fue cuando él, que estaba dirigiendo un vehículo de la OTAN, fue invitado junto a sus colegas a entrar en un monasterio serbio y después de conversar con un hieromonje que hablaba inglés razonablemente. Antes de partir, entendió que rezaría por ellos: "Pensé para mis adentros: 'Wow, un serbio', (...) y yo sé lo que había ocurrido unos años antes y, aún así, ese hombre va a (...) rezar por mí. Y fue una experiencia abrumadora", dijo. Después de haber servido en la Fuerza Aérea de EEUU y haber dudado mucho de lo que hizo en nombre de su país en territorios extranjeros, viendo de cerca corrupción y crímenes de guerra, el veterano decidió cuestionarse si sabía todo por lo que estaba luchando, para hacer un verdadero juicio de valor de la situación y si estaba dispuesto a simplemente cumplir órdenes sin cuestionar y si estaba "del lado correcto" de la historia. Fue entonces que descubrió la Iglesia ortodoxa rusa y se bautizó a finales de 2021. En su relato, el veterano percibió que, dentro de la Iglesia, su etnia no significa nada y él fue recibido de forma extremadamente amigable, lo que hizo que cambiara completamente su forma de pensar.

