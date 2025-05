https://noticiaslatam.lat/20250515/las-muertes-por-sobredosis-en-eeuu-se-redujeron-en-casi-un-27-en-2024-1162557189.html

Las muertes por sobredosis en EEUU se redujeron en casi un 27% en 2024

Las muertes por sobredosis en EEUU se redujeron en casi un 27% en 2024

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron en casi 30.000 el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales dadas a conocer este 14 de mayo por los... 15.05.2025, Sputnik Mundo

Según el informe, si bien las cifras continúan siendo altas, los decesos por esta causa se redujeron en todas las categorías principales de consumo de drogas, tanto estimulantes como opioides. Además, la disminución se registró en la mayoría de los estados. A nivel nacional, las muertes por consumo de estupefacientes bajaron casi un 27%. Al anunciar las cifras, los CDC elogiaron al presidente Donald Trump, al señalar que, desde que declaró la crisis de opioides como una emergencia de salud pública en 2017, el Gobierno ha aumentado los recursos para combatir el problema de las drogas.Sin embargo, en un análisis de las cifras, el diario The New York Times observó que la información sale a luz en momentos en los que la Administración Trump impulsa recortes a muchos programas federales de salud, incluyendo aquellos que abordan la crisis de las drogas.Y añadió que "parece ridículo reducir ese impulso de forma tan drástica". Concretamente, en 2024 murieron 80.391 personas por causas relacionadas con las drogas. Se trata de la cifra más baja desde 2019, antes de que los centros de tratamiento fueran cerrados a causa de la pandemia de COVID-19. Mientras que el comunicado de los CDC calificó la baja como una demostración de que las intervenciones de salud pública estaban "marcando la diferencia y teniendo un impacto significativo", la doctora Green consideró que se trata de cifras son "extremadamente altas e inaceptables". Además, las autoridades reconocen que la sobredosis sigue siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años. Ahora, los programas de vigilancia de opioides de los CDC podrían sufrir un recorte de 30 millones de dólares, indica el New York Times, citando el presupuesto preliminar que fue distribuido entre las agencias federales del país.

