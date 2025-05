https://noticiaslatam.lat/20250510/pakistan-arranca-operacion-militar-bunyan-un-marsoos-contra-la-india-1162466878.html

Pakistán arranca operación militar "Bunyan Un Marsoos" contra la India

El Gobierno pakistaní puso en marcha la estrategia a gran escala para contestar los ataques de la India, lo que intensifica la escalada de tensiones entre...

Esto ocurre poco después de que la India lanzara tres ataques contra bases aéreas pakistaníes y tras una serie de estrategias en el Mar Arábigo contra objetivos de Islamabad. Previamente, el Ministerio de Defensa indio señaló que no buscaban una escala en las tensiones entre las naciones."Se ha rechazado el intento de escalada de Pakistán con una respuesta centrada, mesurada y sin escalada. Las Fuerzas Armadas indias reiteran su compromiso con la no escalada, siempre que sea respetada por el Ejército pakistaní", puntualizó.La crisis entre la India y Pakistán se agravó tras un ataque terrorista que dejó 26 muertos, en su mayoría turistas, en Pahalgam, en la región india de Jammu y Cachemira el 22 de abril.El Frente de Resistencia, presuntamente vinculado al grupo yihadista salafí Lashkar-e-Taiba, reivindicó la autoría de la matanza. Se trata del ataque más mortal desde las tensiones entre los dos países en 2019.Tras el atentado, las autoridades indias redujeron casi a la mitad el tamaño de su Embajada en Islamabad, declararon persona non grata a los consejeros militares de la misión diplomática pakistaní en India y cerraron el importante puesto de control de Attari, en la frontera con Pakistán.

