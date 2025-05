https://noticiaslatam.lat/20250510/laureano-ortega-es-maquiavelico-deslegitimar-el-sacrificio-de-la-urss-contra-el-nazismo--video-1162480686.html

Laureano Ortega: "Es maquiavélico deslegitimar el sacrificio de la URSS contra el nazismo" | Video

Sputnik Mundo

El asesor presidencial de Nicaragua para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega Murillo, durante su visita a Moscú al frente de una delegación de alto nivel...

Nicaragua trae un mensaje a Rusia Según Ortega Murillo, la delegación nicaragüense vino a Rusia en el 80.º aniversario de la derrota de la Alemania nazi para "trasladar el saludo caluroso, fraterno, el abrazo de nuestros copresidentes —el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo— al presidente ruso, Vladímir Putin, al pueblo ruso, y reconocer el enorme sacrificio del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria, y reconocer que fue el pueblo soviético el que venció el fascismo". "Nosotros reconocemos y reafirmamos esa verdad. Y reiteramos a Rusia que en Nicaragua tienen a un país hermano, que estaremos siempre juntos en todos los momentos y que estamos juntos en esta nueva batalla que se está librando ahora contra, otra vez, el fascismo que quiere resurgir, el nazismo que quiere resurgir ahí en Ucrania, respaldado, financiado, por la OTAN. Nosotros continuamos firmes, solidarios con la Federación de Rusia, con el presidente Putin y el gran pueblo ruso", subrayó. Preservar la verdad histórica El asesor presidencial también resaltó la importancia de contrarrestar las tentativas por tergiversar y falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial. "Creo que es fundamental educar a la juventud, educar a la niñez desde esa edad temprana, inculcar la importancia de conocer la historia, de conocer la verdad histórica, y estar claros también de que EEUU, Europa, aplican la maquinaria mediática para falsear la verdad, para mentir. Y algo tan maquiavélico, que es tratar de deslegitimar, de no reconocer ese gran sacrificio humano que la Unión Soviética, el pueblo soviético, hizo por la paz del mundo en esa lucha contra el nazismo, y llevar a cabo entonces un trabajo de mantener viva la memoria en nuestros pueblos", apuntó. Frente común contra la desinformación occidental De acuerdo con Ortega Murillo, los países sometidos al acoso mediático de la prensa dominante deben actuar juntos para oponerse de manera eficaz a las agresiones comunicacionales. "Es vital, es fundamental, porque vivimos en una época, en una etapa, donde estamos constantemente siendo bombardeados por los medios digitales, por los medios dominados por Occidente, que cuentan sus mentiras, que se dedican a falsear lo que ocurre en nuestros países, los países que no nos sometemos al mandato del Imperio: países como Rusia, como China, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Irán también. Es decir, los países que no nos vamos a rendir nunca ante el Imperio. Tenemos que mantener un trabajo comunicacional muy fuerte, ahí también reconocemos el trabajo que hace RT, Sputnik, los medios rusos, que son importantísimos para poder llevar la verdad al mundo entero, con ese gran alcance que tienen los medios rusos, y fortalecer los vínculos de cooperación que nos permitan a los pueblos conocernos más y conocer las realidades", enfatizó. En este contexto, insistió en que "la realidad es que son países, son pueblos que gozan con derechos plenos y donde hay un desarrollo importante en educación, en ciencia, y donde se está trabajando por el bienestar de los pueblos. Y que son países que trabajan por la cooperación basada en el respeto, el trato igualitario con todos los pueblos del mundo". "Entonces, es un trabajo arduo, que debe ser permanente, que nos permita hacerle frente a todas las campañas de desinformación que lleva a cabo Estados Unidos y sus aliados", reiteró.Sputnik, atacado por su "alto grado de eficiencia" Ortega Murillo se solidarizó con Sputnik ante la creciente censura occidental al mostrarse convencido de que la misma ratifica el importante papel que desempeña este medio en brindar información alternativa. "Nosotros vemos el alto grado de eficiencia que tiene Sputnik en su proyección internacional, tanto así que ha sido atacada directamente por EEUU, tratando de bloquear su proyección internacional, los espacios en los diferentes medios digitales y medios de comunicación masiva. Y vemos que es un medio de alto dinamismo, de mucha eficiencia y de rapidez en la propagación de la noticia real. Y consideramos que es importantísimo continuar fortaleciendo la cooperación de los medios nicaragüenses, los medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, con Sputnik, mantener esos programas de intercambio, las visitas de los delegados de Sputnik, que llegan a impartir seminarios a Nicaragua, que llegan a impartir charlas, a compartir la experiencia de lucha, porque es una lucha tener un medio como Sputnik que se enfrenta a tantas adversidades, pero que sale adelante con éxito", manifestó.Nicaragua y Rusia van a más El asesor presidencial adelantó que, a finales de este mes, la parte nicaragüense mantendrá un encuentro con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, con tal de avanzar en temas de seguridad."Luego, también estaremos presentes en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Así que nuestro trabajo continúa, nuestra Comisión Mixta continúa ampliando los temas de cooperación. Como lo hemos mencionado anteriormente, estamos trabajando con especial enfoque en materia de salud. Tenemos el Instituto Méchnikov funcionando, tenemos el suministro de vacunas anticovid que continúan llegando a Nicaragua y el nuevo proyecto estrella para nosotros, que es la construcción de un centro de medicina nuclear con [la corporacion estatal rusa] Rosatom en nuestro país", concluyó.

