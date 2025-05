https://noticiaslatam.lat/20250508/la-india-reporta-de-16-muertos-entre-civiles-tras-un-ataque-pakistani-1162425414.html

La India reporta 16 muertos civiles tras un ataque pakistaní

La India reporta 16 muertos civiles tras un ataque pakistaní

Al menos 16 civiles indios perdieron la vida tras los ataques de Pakistán, informaron desde el Ministerio de Defensa de la India en un comunicado. Ante este... 08.05.2025, Sputnik Mundo

En la madrugada de este 8 de mayo, las Fuerzas Armadas indias atacaron radares y sistemas de defensa aérea en varias zonas de Pakistán, después de que Islamabad intentara atacar instalaciones militares indias utilizando drones y misiles.Desde el Ministerio, destacaron que los ataques paquistaníes fueron neutralizados con sistemas de defensa aérea y la respuesta india fue proporcional en intensidad y alcance, logrando incluso desactivar un sistema de defensa aérea en la ciudad pakistaní de Lahore. Además, el ente reafirmó su compromiso con la no escalada, siempre que Pakistán también respete ese principio.El 6 de mayo por la noche, la India anunció el lanzamiento de ataques aéreos contra nueve sitios ocupados por terroristas en las zonas fronterizas de Pakistán, en represalia por el atentado del 22 de abril en Pahalgam. El Ministerio de Defensa indio enfatizó que no atacó ninguna instalación militar paquistaní. Medios indios aseguraron, citando a fuentes propias, que el objetivo de la llamada Operación Sindoor fue la cúpula de las organizaciones terroristas.Fuentes del Gobierno indio citadas por el canal NDTV estiman que 70 terroristas fueron abatidos en estos ataques y más de 60 resultaron heridos.Por su parte, el portavoz del Ejército pakistaní, Ahmed Sharif Chaudry, informó de al menos 26 muertos y 46 heridos como resultado de 24 ataques contra instalaciones civiles en seis sitios en Pakistán. Además, Chaudry acusó al Ejército indio de haber causado daños a la presa hidroeléctrica Neelum-Jhelum, en Cachemira.La crisis entre la India y Pakistán se agravó tras un ataque terrorista que dejó 26 muertos, en su mayoría turistas, en Pahalgam, en la región india de Jammu y Cachemira el pasado 22 de abril. El Frente de Resistencia, presuntamente vinculado al grupo yihadista salafí Lashkar-e-Taiba, reivindicó la autoría de la matanza. Se trata del ataque más mortal desde las tensiones entre los dos países en 2019.Tras el atentado, las autoridades indias redujeron casi a la mitad el tamaño de su Embajada en Islamabad, declararon persona non grata a los consejeros militares de la misión diplomática pakistaní en India y cerraron el importante puesto de control de Attari, en la frontera con Pakistán.

