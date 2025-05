https://noticiaslatam.lat/20250504/desinformacion-y-distanciamiento-con-la-poblacion-que-ocurre-con-el-brote-de-sarampion-en-mexico-1162340625.html

Desinformación y distanciamiento con la población: ¿Qué ocurre con el brote de sarampión en México?

Desinformación y distanciamiento con la población: ¿Qué ocurre con el brote de sarampión en México?

Sputnik Mundo

El brote de sarampión que tiene lugar en México se debe al "distanciamiento" de las autoridades sanitarias con la población a la que no se ha podido comunicar... 04.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-04T02:20+0000

2025-05-04T02:20+0000

2025-05-04T02:20+0000

américa latina

claudia sheinbaum

sociedad

💗 salud

chihuahua

méxico

cuauhtémoc

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

💬 opinión y análisis

sarampión

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/03/1162340469_0:157:1600:1057_1920x0_80_0_0_cc345c977327295e2aaf62855f8f1379.jpg

De acuerdo con el experto, este fenómeno se está registrando en municipios con tasas bajas de inoculación, ello en comparación con el promedio nacional.En esta demarcación hay una importante comunidad menonita, algunos de cuyos integrantes se han negado a vacunarse por cuestiones religiosas o ideológicas.Para Díaz Ramírez, la clave en esta situación es la desinformación, tanto en el sentido de que se difunden datos falsos sobre presuntos efectos adversos de las vacunas, mismos que no tienen fundamento científico, como en no hay una comunicación efectiva sobre el tema en algunas localidades.Hasta los últimos días de abril de este año, se habían notificado 1.662 casos probables de sarampión o rubéola en México. De estos, se habían confirmado 421, de acuerdo con el aviso epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud.Entre los casos confirmados destaca el estado de Chihuahua, con 403. Otras entidades en esta situación son:Según los datos oficiales, el grupo etario mayormente afectado es el de 25 a 44 años de edad con el 34,4% de los casos (145), seguido por el grupo de cinco a nueve años, que representa el 13,5% (57).El secretario de Salud, David Kershenobich, dijo que los casos en Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Querétaro y Zacatecas son aislados y tienen que ver con personas que se desplazaron a zonas de riesgo como Chihuahua."En todos esos sitios, hemos logrado demostrar que tienen sarampión y hemos contenido los casos alrededor de donde se han diagnosticado", afirmó el 15 de abril en conferencia de prensa.De acuerdo con el titular de la cartera de Salud, de enero a marzo, se habían aplicado 715.277 vacunas, tratando de contener los contagios. Asimismo, refirió que Chihuahua los casos detectados se dieron en población que no estaba inmunizada.Conforme a los datos ofrecidos por Kershenobich, hasta mediados de abril se habían reportado 97 hospitalizaciones derivadas del padecimiento vírico, fundamentalmente por casos con neumonía. De igual forma, se registró una defunción de un paciente que, además de sarampión, tenía otros padecimientos que dificultaban un buen estado de salud.El secretario de Salud precisó que, a partir de los 40 años de edad, es muy raro que ocurra un caso de sarampión por distintos factores, como haber sido expuestos antes a este virus."Se ha hecho un cerco vacunal alrededor, esto es en el estado de Chihuahua, por ejemplo, pero igual se ha implementado en los otros sitios donde se ha detectado. Se vacuna a todos los contactos que puedan haber tenido y [también] a todo el personal de salud, tratando de contener precisamente el brote de sarampión", explicó Kershenobich en la rueda de prensaLabor de convencimiento, fundamentalPara Díaz Ramírez, quien es responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, en situaciones como la que ocurre en Chihuahua, es fundamental la participación de la sociedad civil para hacer un trabajo de convencimiento a las comunidades que, por distintas razones, no se están vacunando."Se puede convencer a través de combatir la desinformación que ellos tienen sobre la seguridad de las vacunas", destacó.Para el especialista, es importante trabajar con diferentes disciplinas para acercarse y fomentar la vacunación en las regiones reticentes, siempre tomando en cuenta que en México no se puede obligar a nadie a inocularse, o a seguir algún tipo de medida sanitaria, como quedó demostrado en la pandemia de COVID-19, en la que no se prohibió a las personas salir a espacios públicos.Díaz Ramírez enfatiza que hay que tomar en cuenta la cosmovisión de las comunidades que no se están vacunando, como el caso de los menonitas que habitan en Chihuahua, en donde hay un grupo conservador y otro más abierto al respecto.Para Kershenobich, si el Gobierno federal logra alcanzar el 90% de la vacunación en toda la población en la semana nacional de vacunación, que terminó el 3 de mayo, eso controlaría por sí mismo el brote de sarampión.Conforme al último informe de la Secretaría de Salud, en esta semana nacional de vacunación se aplicaron más de 1,5 millones de dosis del 26 de abril al 1 de mayo, con lo que se alcanzó el 85% de la meta programada.Desde Cuauhtémoc, Chihuahua, el titular de la dependencia mexicana, resaltó que, de cualquier manera, la vacunación no se limita a una semana.Asimismo, recomendó a madres y padres de familia llevar a sus hijas e hijos recién nacidos al médico a que reciban la vacuna hexavalente, que se aplica a los dos, cuatro, seis y 18 meses de edad, y que protege contra enfermedades como la tosferina.Kershenobich también destacó la relevancia histórica de la vacunación como pilar de la medicina preventiva. "La sobrevida en México era de 49,5 años en 1950. Hoy, gracias a la vacunación y los antibióticos, las mujeres viven en promedio 78 años y los hombres 72", afirmó.

https://noticiaslatam.lat/20250416/que-es-el-sarampion-y-por-que-preocupa-a-las-autoridades-de-mexico-y-eeuu-1162061531.html

https://noticiaslatam.lat/20250418/canada-el-ultimo-pais-en-norteamerica-con-fuerte-brote-de-sarampion-1162099041.html

https://noticiaslatam.lat/20250412/los-casos-de-sarampion-en-eeuu-se-disparan-17-en-una-semana-y-el-brote-se-extiende-a-24-estados-1162010037.html

chihuahua

méxico

cuauhtémoc

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ricardo Perez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/0a/1136714222_0:0:640:640_100x100_80_0_0_b797630eb09e295f3b882082bbad72ec.jpg

claudia sheinbaum, sociedad, 💗 salud, chihuahua, méxico, cuauhtémoc, universidad nacional autónoma de méxico (unam), 💬 opinión y análisis, sarampión