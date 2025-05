https://noticiaslatam.lat/20250502/el-vaticano-alista-los-ultimos-detalles-para-elegir-al-nuevo-papa-1162321757.html

El Vaticano alista los últimos detalles para elegir al nuevo papa

El Vaticano alista los últimos detalles para elegir al nuevo papa

02.05.2025

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), los bomberos del Vaticano instalaron la chimenea en la azotea de la Capilla Sixtina, que emitirá el humo blanco cuando se vote por el nuevo pontífice.Si al finalizar, los datos no son concluyentes, es decir, ningún cardenal tiene los votos necesarios para ser el nuevo jerarca de la Iglesia católica, los sufragios son bañados en perclorato de potasio, antraceno (un componente del alquitrán de hulla) y azufre, para que el humo sea negro.En caso de que la ronda derive en un ganador, los papeles se mezclan con lactosa, resina de cloroformo y clorato de potasio. De esta manera, el color del humo será blanco.De acuerdo con el vocero del Vaticano, Matteo Bruni, solo faltan por llegar cuatro cardenales del séquito que tiene menos de 80 años y que puede emitir su sufragio en el cónclave.Este evento, donde el mundo pone la mirada en El Vaticano, no tiene una duración estimada.Por ejemplo, el cónclave más corto fue en 1503. Bastaron solo unas horas para que los cardenales votaran por Giuliano della Rovere, quien sería Julio II. La votación más extensa fue en 1268, ya que duró hasta 1271. En ese lapso, murieron tres integrantes del Colegio Cardenalicio. Finalmente, fue electo Teobaldo Visconti, mejor conocido como Gregorio X.

