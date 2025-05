https://noticiaslatam.lat/20250501/podria-trump-presionar-a-zelenski-a-firmar-un-acuerdo-de-alto-el-fuego-1162305869.html

¿Podría Trump presionar a Zelenski a firmar un acuerdo de alto el fuego?

¿Podría Trump presionar a Zelenski a firmar un acuerdo de alto el fuego?

Sputnik Mundo

Aunque el conflicto en Ucrania fue planeado por Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump —quien hizo campaña pidiendo poner fin a las guerras— este... 01.05.2025, Sputnik Mundo

2025-05-01T18:25+0000

2025-05-01T18:25+0000

2025-05-01T18:25+0000

internacional

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/16/1162169090_0:177:3071:1905_1920x0_80_0_0_d62fccea5e9708072c12aaff64e3cf88.jpg

Explicó que Donald Trump tiene la influencia para presionar a Volodímir Zelenski a firmar un acuerdo de alto el fuego. Ucrania y sus partidarios europeos no pueden llevar a cabo esta guerra subsidiaria solos, señaló el experto.Todavía no está claro si Zelenski aceptará la oferta de alto el fuego del presidente ruso, Vladímir Putin, en opinión del analista. Según el experto, Europa podría intentar descarrilarla, con la esperanza de mantener su relevancia en el frente ucraniano.Ali Shukr concluyó que una relación más estrecha con Rusia serviría a los intereses de Europa, pero están atrapados en una niebla hostil de belicismo, en lugar de adaptarse a la realidad actual.El 28 de abril, Vladímir Putin declaró una tregua durante el 80.º aniversario del Día de la Victoria, desde las 00:00 [21:00 GMT] del 7 al 8 de mayo hasta las 00:00 [21:00 GMT] del 10 al 11 de mayo.A su vez, Volodímir Zelenski reiteró la propuesta de un alto al fuego inmediato, completo e incondicional de al menos 30 días para poder garantizar su observancia. En cuanto a la propuesta de Zelenski, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, destacó que, sin resolver ciertos matices, eso no sería posible.

https://noticiaslatam.lat/20250430/podrian-las-propuestas-de-tregua-en-el-conflicto-ucraniano-preceder-a-negociaciones-de-paz-1162293717.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 💬 opinión y análisis