"Ninguna posibilidad": Europa tendría dificultades para reunir 25.000 tropas de paz para Ucrania

"Ninguna posibilidad": Europa tendría dificultades para reunir 25.000 tropas de paz para Ucrania

Los países europeos que apoyan el despliegue de la llamada fuerza de "disuasión" en Ucrania no podrán enviar 25.000 soldados con este fin, debido a la escasez... 30.04.2025

El jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Tony Radakin, planteó a sus colegas europeos la cuestión del despliegue de un contingente de 64.000 soldados en Ucrania, según la publicación. Poco antes, señaló previamente que Londres estaba dispuesto a enviar hasta 10.000 soldados.Sin embargo, en reuniones posteriores, los ministros de Defensa de toda Europa afirmaron que "no había ninguna posibilidad" de alcanzar esa cifra y que incluso 25.000 "supondrían un esfuerzo conjunto", según una fuente al tanto de las discusiones en Bruselas.Aliados cercanos expresaron sus dudas al ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, y enfatizaron que una fuerza de este tamaño requeriría un total de 256.000 soldados durante dos años, considerando la rotación. Polonia, España e Italia han dejado claro que no enviarán sus tropas a Ucrania.Tras la cumbre de París de la "Coalición de los Dispuestos", celebrada el 27 de marzo, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que varios países planeaban enviar "fuerzas disuasorias" a Ucrania. Como enfatizó el mandatario, esta iniciativa franco-británica no reemplazará a las tropas ucranianas ni actuará como fuerza de paz. Su objetivo será contener a Rusia y se desplegarán en lugares estratégicos previamente acordados con los ucranianos. Macron señaló que no todos estaban de acuerdo con la iniciativa, pero que esto no es necesario para su implementación.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, enfatizó el 6 de marzo que Rusia no veía margen para un acuerdo sobre el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. El canciller destacó que, si se despliega un contingente extranjero en Ucrania, los países occidentales no querrán acordar los términos de una solución pacífica.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declararon anteriormente que los planes de algunos países de la UE de enviar "fuerzas de paz" a Ucrania eran una medida provocadora destinada a mantener las ilusiones de las autoridades de Kiev.

