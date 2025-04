https://noticiaslatam.lat/20250426/el-fbi-arresta-a-jueza-acusada-de-frenar-detencion-de-un-migrante-mexicano--1162225750.html

El FBI arresta a jueza acusada de frenar detención de un migrante mexicano

El FBI arresta a jueza acusada de frenar detención de un migrante mexicano

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestó a la jueza Hannah Dugan en Milwaukee, Wisconsin, tras acusarla de cargos de presunta...

En una publicación en X, Patel afirmó que Dugan permitió que Eduardo Flores Ruiz, un ciudadano mexicano que fue acusado de tres cargos menores derivados de una pelea, escapara de la sala de audiencias. Más adelante, Patel dijo que la jueza fue detenida por "cargos de obstrucción", tras encontrar supuestas evidencias de que obstruyó la operación para arrestar a Flores Ruiz, que se encuentra de forma irregular en territorio estadounidense. Y añadió que, tras una persecución, el sujeto fue capturado y se encuentra bajo custodia desde la semana pasada. De acuerdo con la prensa estadounidense, Dugan compareció ante un tribunal del condado de Milwaukee por los cargos de presunta obstrucción y ocultación para evitar el arresto de una persona. De ser declarada culpable, podría recibir una pena de hasta cinco años de cárcel.El abogado de la jueza, Craig Mastantuono, le dijo al magistrado Stephen C. Dries que su clienta "lamenta su arresto y protesta de todo corazón". Sin embargo declaró que la detención "no se llevó a cabo en aras de la seguridad pública" y exigió la liberación de Dugan. Dugan fue elegida por primera vez en 2016 y fue designada para un segundo mandato de seis años en 2022. Aunque las elecciones judiciales en Wisconsin no son partidistas, la jueza recibió el apoyo del alcalde demócrata de Milwaukee. En un comunicado, el juez jefe del condado, Carl Ashley, informó que los casos que llevaba Dugan serán asumidos por otro juez. Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha tenido una política férrea contra los migrantes, especialmente los que viven de manera irregular en el territorio estadounidense.Lo que inició como parte de su campaña para regresar a la Casa Blanca, en la que incluso el Gobierno mexicano fue involucrado por la frontera que comparte con EEUU, se convirtió en acciones enérgicas en contra de los migrantes indocumentados una vez que el republicano asumió el cargo.Por ejemplo, el 8 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) canceló los permisos migratorios de cerca de un millón de personas que ingresaron al país norteamericano a través de la aplicación CPB One.Sin embargo, las acciones del republicano no se limitan a los inmigrantes. Además, el Ejecutivo amenazó con investigar y presentar cargos contra las autoridades locales que se nieguen a colaborar con los funcionarios federales en su programa de arrestos y deportaciones masivas.

