Las tensiones se reavivan entre la India y Pakistán: lo que se sabe hasta ahora

Las tensiones se reavivan entre la India y Pakistán: lo que se sabe hasta ahora

El 25 de abril, la India registró disparos desde Pakistán en puestos fronterizos. En la víspera, las autoridades indias habrían interrumpido el paso del río... 25.04.2025, Sputnik Mundo

Cadena de tensión: disparos en la frontera y cortes de aguaEl Ejército indio declaró que el 24 de abril por la noche hubo disparos de armas ligeras desde Pakistán contra puestos fronterizos en la llamada Línea de Control, en la región de Jammu y Cachemira. En el incidente no se registraron víctimas, según los medios locales. Se agregó que las fuerzas de seguridad habían respondido "eficazmente" a las acciones de las FFAA paquistaníes.Las autoridades indias afirman que se están llevando a cabo operaciones antiterroristas en la región tras el atentado en Pahalgam.Anteriormente, la India habría interrumpido el paso del río Indo a Pakistán. Esto se evidencia en imágenes publicadas en las redes sociales que aparentemente muestran una de las cuatro presas del río Indo cerradas al paso del agua.Tratado de las Aguas del IndoEl 23 de abril, el Ministerio de Exteriores indio anunció la suspensión inmediata del Tratado de las Aguas del Indo de 1960, un acuerdo de reparto del agua entre la India y Pakistán. La decisión seguirá en vigor hasta que Pakistán ponga fin de forma "creíble e irrevocable" a su apoyo al terrorismo transfronterizo, subrayó la Cancillería.A su vez, el Comité de Seguridad Nacional de Pakistán declaró que cualquier intento de desviar el caudal de agua se consideraría un acto de guerra.En virtud de dicho tratado, se concedió a Islamabad el control sobre el propio Indo y sus afluentes Chinab y Jhelam, que fluyen desde territorio indio, pero Nueva Deli, según el documento, puede utilizar su agua para regar los campos colindantes y para las necesidades de los residentes en las zonas adyacentes.A cambio, a la India se le concedió el control total de los ríos Beas, Ravi y Sutlej. Según este acuerdo, Nueva Deli e Islamabad acordaron intercambiar datos, para lo cual se creó una Comisión Permanente del Indo.El documento también estipula que la India está obligada a permitir que el agua de los ríos occidentales fluya hacia Pakistán, salvo en determinados casos. Los datos muestran que el 80% de las necesidades de riego agrícola de Pakistán se cubren con los tres ríos occidentales.En el contexto actual, la decisión de suspender el tratado permite a la India planificar proyectos de infraestructura, pero no le autoriza a detener inmediatamente los caudales del río en el país vecino, informó el periódico The Tribune.El atendado en PahalgamEl 22 de abril, varios hombres armados perpetraron un atentado terrorista en la popular localidad turística de Pahalgam, en Jammu y Cachemira. Los atacantes abrieron fuego con fusiles de asalto. En total, murieron 26 personas, siendo ellas 25 ciudadanos indios y un nepalí.El Frente de Resistencia, presuntamente vinculado al grupo yihadista salafí Lashkar-e-Taiba* reivindicó la autoría de la matanza. Se trata del ataque más mortal desde las tensiones entre dos países en 2019.Tras el atentado, las autoridades indias redujeron casi a la mitad el tamaño de su Embajada en Islamabad, declararon persona non grata a los consejeros militares de la misión diplomática pakistaní en India y cerraron el importante puesto de control de Attari, en la frontera con Pakistán.Además, el Gobierno indio decidió suspender inmediatamente la expedición de visados a ciudadanos paquistaníes y anular a partir del 27 de abril los visados emitidos anteriormente.A su vez, el Consejo de Seguridad de Pakistán declaró que suspendía todos los acuerdos bilaterales con la India.Pakistán se prepara para un conflictoIslamabad estaría desplazando material militar hacia la Línea de Control, según los residentes de la ciudad de Rawalpindi, en el estado de Punjab, que testimonian el movimiento de grandes convoyes en la zona.Además, las FFAA de Pakistán han realizado simulacros para reforzar su preparación militar en medio de las crecientes tensiones militares con su vecino del sur, informa el periódico The Times of India. Según el medio, "ambos países se preparan para un posible enfrentamiento".Por su parte, el ministro de Defensa paquistaní, Jawaja Asif, advirtió que el conflicto entre Pakistán y la India podría derivar en un enfrentamiento nuclear.La última oleada de tensiones se produjo en febrero 2019, tras el ataque terrorista a un convoy policial en la parte india del valle. En agosto del mismo año, la India anuló la autonomía del estado de Jammu y Cachemira. Luego, a finales de octubre de 2019, aprobó la división del estado en dos territorios (Jammu y Cachemira, y Ladakh) administrados directamente desde Nueva Deli.A su vez, Pakistán advirtió que hará todo para contrarrestar cualquier cambio unilateral del estatus de este territorio, reconocido internacionalmente como territorio en disputa.*prohibido en Rusia por terrorista

