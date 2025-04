https://noticiaslatam.lat/20250425/cientificos-encuentran-dos-nuevas-especies-de-cocodrilo-en-mexico-1162205723.html

Científicos encuentran dos nuevas especies de cocodrilo en México

Científicos encuentran dos nuevas especies de cocodrilo en México

Sputnik Mundo

Expertos de la Universidad de McGill, en Canadá, descubrieron dos especies de cocodrilos, una en la isla de Cozumel y la otra en el atolón de Banco Chinchorro... 25.04.2025, Sputnik Mundo

2025-04-25T09:02+0000

2025-04-25T09:02+0000

2025-04-25T09:02+0000

méxico

cocodrilos

medioambiente

caribe

canadá

yucatán

américa latina

animales

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/18/1162206340_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4399d5c37f573fe2267a53821ce9a997.jpg

Para llevar a cabo el hallazgo, el equipo de investigadores, liderados por el profesor de biología, Hans Larsson, analizó las secuencias genéticas de las poblaciones de cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro. Al comparar dichas secuencias con las de los reptiles del Caribe, Centroamérica y la Costa del Pacífico mexicano, descubrieron niveles sorprendentes de diferenciación genética. Esto llevó al equipo a concluir que estas especies no son solo variantes del cocodrilo americano (Crocodylus acutus). "Asumimos que Crocodylus acutus era una sola especie que se extiende desde Baja California hasta Venezuela y por todo el Caribe. Nuestro estudio es el primero en explorar exhaustivamente la variación genómica y anatómica de estos animales", agregó. Por ahora, las dos especies descubiertas no han sido identificadas. Sin embargo, la investigación —que fue publicada en la revista Molecular Phylogenetics and Evolution— sostiene que los hallazgos desafían las suposiciones arraigadas sobre el Crocodylus acutus y ponen el acento en la necesidad urgente de emprender esfuerzos de conservación. "La biodiversidad está desapareciendo a un ritmo mayor al que podemos descubrir lo que estamos perdiendo", dijo Hans Larsson en un comunicado. Asimismo, el científico argumentó que es posible hacer frente a la rápida pérdida de Biodiversidad si se conoce qué especies se encuentran en mayor riesgo. Por esa razón, llamó a limitar el desarrollo urbanístico e implementar estrategias de conservación más robustas en la zona donde habitan las nuevas especies.

https://noticiaslatam.lat/20211007/fuerza-antiaerea-reptil-un-cocodrilo-captura-un-dron-en-pleno-vuelo-en-australia--video-1116831250.html

méxico

caribe

canadá

yucatán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, cocodrilos, medioambiente, caribe, canadá, yucatán, animales