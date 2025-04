https://noticiaslatam.lat/20250421/dan-cadena-perpetua-por-asesinato-al-autor-de-la-masacre-de-2019-en-el-paso-1162155218.html

Dan cadena perpetua por asesinato al autor de la masacre de 2019 en El Paso

Dan cadena perpetua por asesinato al autor de la masacre de 2019 en El Paso

Patrick Crusius, el hombre que en 2019 asesinó a 23 personas en un crimen de odio cometido en un Walmart ubicado en El Paso, Texas, fue condenado a cadena... 21.04.2025

Crusius ya había sido condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en 2023, después de declararse culpable de al menos 50 cargos federales relacionados con delitos de odio y portación de armas. Según informó la prensa estadounidense, se espera que Crusius, de 26 años, cumpla su condena en una prisión estatal, bajo la custodia del Departamento de Justicia Penal de Texas. El mes pasado, el fiscal de distrito de El Paso, James Montoya, dijo que le ofreció al tirador un acuerdo con la fiscalía y que no enfrentaría la pena de muerte. Montoya detalló que decidió ofrecer dicho acuerdo porque la mayoría de los familiares de las víctimas esperaban que el caso se resolviera. Sin embargo, admitió que no todos estaban de acuerdo. El fiscal demócrata argumentó que apoya la pena de muerte y considera que Crusius la merece, pero el caso podría no haber llegado a juicio hasta 2028 si la fiscalía a su cargo hubiera seguido buscando la pena capital. El 3 de agosto de 2019, Patrick Wood Crusius, entonces de 21 años, originario de Allen, Texas, recorrió casi 1.000 kilómetros para realizar el ataque con un rifle, especialmente dirigido contra mexicanos, en un centro comercial de El Paso.Aquel día, el joven que profesa una visión supremacista abrió fuego contra personas que se encontraban en un supermercado Walmart en la ciudad fronteriza. Fue arrestado poco después el mismo día.Durante la masacre, Crusius asesinó a 23 personas, nueve de ellas mexicanas, e hirió a 22 más.

