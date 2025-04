https://noticiaslatam.lat/20250420/secretos-cubiertos-por-el-agua-que-hallazgos-acechan-en-la-columna-acuatica-y-como-se-descubren-1162133739.html

Secretos cubiertos por el agua: ¿qué hallazgos acechan en la columna acuática y cómo se descubren?

La arqueología subacuática se ha convertido en un campo de investigación independiente no hace mucho tiempo, explica el investigador. Esto se debe en gran parte a que, hasta la década de 1960, los arqueólogos por lo general ni siquiera podían ver los objetos de sus investigaciones con sus propios ojos y tenían que confiar en los relatos y dibujos de los buceadores profesionales, agrega."Esta situación cambió con la invención del submarinismo y su popularización. En un par de décadas, los submarinistas han explorado muchas aguas poco profundas, han encontrado los restos de cientos de naufragios, pero han dañado gravemente muchos de ellos en busca de recuerdos", aclara.¿Cómo buscan los científicos los barcos hundidos?En primer lugar, el método de búsqueda de pecios depende de la zona acuática y el período de tiempo que interesen a los investigadores. Lo más frecuente es recurrir a documentos de archivo, explica Oljovski."Si, por ejemplo, se trata del Golfo de Finlandia y de barcos de los siglos XVIII-XIX, tenemos a nuestra disposición los archivos de San Petersburgo, que almacenan muchos datos sobre quién, dónde y cuándo se hundió. Si necesitamos datos sobre los naufragios del mar Negro del siglo XVII, debemos buscar información en los archivos turcos", señala el observador.Aunque los científicos hayan encontrado una descripción del lugar del naufragio en los archivos, eso no significa que se pueda encontrar el barco."El hecho es que el área del lugar de búsqueda puede alcanzar muchos kilómetros cuadrados, y no es en absoluto seguro que hayan sobrevivido allí restos del barco", puntualiza el especialista.¿Qué otras formas existen de buscar pecios?Según el científico, la forma más sencilla de examen es la inspección visual del fondo por un submarinista. "Para ver toda la zona desde distintos ángulos, incluso en aguas relativamente claras, el buceador tendrá que nadar mucho tiempo en las profundidades por sobre el fondo a lo largo de una ruta específica", continúa Oljovski.Por lo tanto, no considera que la inspección visual sea un método de prospección suficientemente informativo. Para probar la presencia o ausencia de objetos patrimoniales en una zona determinada del fondo marino, hay que inspeccionarla con equipos modernos y siguiendo la metodología correcta, añade.¿Cuál es el estado de conservación de los pecios en el medio acuático?"En agua dulce, la madera puede conservarse durante mucho tiempo, sobre todo si está cubierta de arena o limo. No es casualidad que la mayoría de los barcos antiguos expuestos en los museos europeos procedan de ríos y lagos, no de mares", indica.El grado de conservación de los hallazgos de agua dulce permite a menudo reconstruir íntegramente la forma original del navío. La conservación de los barcos de madera hundidos en el mar depende de la salinidad del agua y de la fauna local, puntualiza el analista.Sin embargo, en las aguas menos saladas de los mares Báltico, Negro y de Azov no hay este tipo de moluscos, por lo que los barcos de madera pueden conservarse relativamente bien, sobre todo en aguas profundas, informa.¿De qué siglo pueden ser los objetos que se encuentran bajo el agua?Los barcos más antiguos que podrían hundirse en las aguas rusas de los mares Negro y de Azov datan del siglo VII a.C, prosigue el investigador. En el mar Báltico, es probable que se trate de navíos de la época vikinga, agrega.Sin embargo, como explica el especialista, las embarcaciones arrastradas a la orilla por una tormenta ya no se pueden encontrar. Lo más prometedor para los investigadores es cuando un buque se ha hundido en aguas profundas, donde no puede sufrir daños por las tormentas y queda fuera de la pesquería de arrastre, aclara."A profundidades superiores a 30 metros y fuera de las zonas de pesca comercial puede haber potencialmente embarcaciones griegas antiguas y posteriores en buen estado de conservación", considera el científico.¿Es verdad que la mayor parte del trabajo se realiza bajo el agua?Depende de lo valioso que sea el objeto para la ciencia. Según Oljovski, los planteamientos internacionales en materia de conservación del patrimonio cultural subacuático exigen que no se saquen objetos a la superficie innecesariamente, y los recursos de los laboratorios de restauración no son ilimitados."Por lo tanto, en el marco de una investigación planificada, no sacamos a la superficie todo, sino objetos que nos aportarán nueva información sobre el objeto estudiado, y objetos de alta conservación aptos para ser expuestos en museos", resume.

