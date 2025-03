https://noticiaslatam.lat/20250326/si-no-es-mi-hermana-podria-ser-otra-persona-asi-es-como-buscan-a-desaparecidos-en-mexico--video-1161713182.html

"Si no es mi hermana, podría ser otra persona": así es como buscan a desaparecidos en México | Video

"Si no es mi hermana, podría ser otra persona": así es como buscan a desaparecidos en México | Video

Sputnik Mundo

El caso de Teuchitlán no solo ha exhibido la crisis que enfrenta México en materia de desapariciones forzadas, el lamentable hallazgo también ha puesto el foco... 26.03.2025, Sputnik Mundo

2025-03-26T21:30+0000

2025-03-26T21:30+0000

2025-03-26T21:50+0000

américa latina

méxico

gobierno de méxico

desaparecidos

ciudad de méxico (cdmx)

📝 reportajes

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/19/1161715321_0:0:1112:627_1920x0_80_0_0_a47557e11ca513d17f708315dbd1c8f9.jpg

Guadalupe Pamela Gallardo Volante desapareció a finales de 2017. El último rastro que se tiene de ella es una fotografía en donde se ve a la joven, de entonces 23 años, en una fiesta realizada en un predio ubicado en el kilómetro 13,5 de la carretera Picacho-Ajusco, al sur de la capital mexicana. Desde ese día, su madre, su padre y sus dos hermanos no han parado de buscarla.¿Cómo buscan los familiares de desaparecidos a sus seres queridos? Sputnik acompañó a la familia de Pamela Gallardo al primer día de cuatro, de una nueva jornada de búsqueda en el Ajusco, la zona en la que la joven desapareció hasta ya siete años y cuatro meses. "Si no es Pam, podría ser otra persona"A simple vista, el lugar en donde comienza la jornada de búsqueda de Pamela Gallardo transmite paz. Se trata de una parte del cerro del Ajusco, un lugar boscoso y rodeado de altos árboles, considerado como uno de los últimos pulmones de la capital mexicana. Hasta ahí llegan unas 30 personas lideradas por María de Carmen Volante, madre de Pamela, así como Esteban y José, los hermanos de la joven, quienes se distinguen del resto del grupo gracias al delantal con la foto de Pam, como cariñosamente se refieren a ella. El resto son personas solidarias que ayudan a la familia a buscar. Además de los familiares, al lugar acuden peritos y arqueólogos forenses de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX; elementos de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Policía de Investigación capitalina y de la Guardia Nacional, así como del Cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México. A las 9:16 de la mañana (GMT -6) arranca la jornada de búsqueda. El punto de interés es un rancho rodeado por el cerro del Ajusco al que se puede acceder desde la carretera, pero las búsquedas no funcionan así. El lugar, explican a Sputnik, se debe de "peinar"; es decir, el cuadrante y sus alrededores deben ser recorridos en búsqueda de ropa, zapatos o cualquier objeto que pueda ser considerado como un indicio. Esto incluye el hallazgo de osamentas. Para ello, la búsqueda arranca desde una torre eléctrica en la parte más elevada del cerro. Ahí, los familiares y otros integrantes del grupo forman una fila dejando un metro y medio entre cada uno. Es hora de bajar. Con ayuda de picos, palas y machetes, los participantes descienden entre la maleza. Entre ramas, espinas y fauna se busca cualquier pista. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre enero del 2006 y marzo del 2025, en la Ciudad de México se tiene registro de 5.559 personas en dicho estatus. Se trata de unos 250-300 metros por recorrer cuesta abajo. La distancia parece poca, pero el recorrido se hace en alrededor de una hora u hora y media, ya que se tiene que ser meticuloso y observador en el cuadrante que te toca revisar. Finalmente llegamos al rancho en donde se observan vacas y reses pastando. En los alrededores solo hay árboles. Es ya primavera y aunque el clima es frío, algunos rayos de luz se cuelan por los altos pinos y oyameles. Una vez todos abajo se vuelve a formar una fila, ahora para "barrer" el polígono en cuestión. En tierra firme, la tarea es más rápida y en media hora familiares, autoridades y solidarios revisan el terreno en donde solo de hallan huesos de animales. El regreso se realiza por un costado de donde se realizó la bajada. Son otros 200 metros, ahora cuesta arriba, tramo que también es revisado. La solidaridad de las personas que se unen a las jornadas, sentencia María, es la fortaleza de la familia Gallardo. "Si no fuera por ellos, estas autoridades no harían nada por nuestras hijas desaparecidas", lamenta. A María se le quiebra la voz al hablar de sus hijos Esteban y José, quienes, dice, han dejado de lado su vida por buscar a su hermana. "Han dejado sus tiempos, sus vidas, en siete años y cuatro meses para localizarla". En México, al igual que María, miles de familias buscan a sus seres queridos víctimas de desaparición. De acuerdo con datos del RNPDNO, entre 1952 y lo que va de 2025, suman 125.780 personas desaparecidas y no localizadas.

https://noticiaslatam.lat/20250314/el-horror-en-jalisco-se-va-desnudando-un-pais-en-descomposicion-absoluta-1161536455.html

https://noticiaslatam.lat/20250324/gobierno-de-mexico-anuncia-reformas-para-resolver-la-desaparicion-de-personas-en-el-pais-1161694911.html

méxico

ciudad de méxico (cdmx)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, gobierno de méxico, desaparecidos, ciudad de méxico (cdmx), 📝 reportajes