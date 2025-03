https://noticiaslatam.lat/20250321/ucrania-no-tenia-forma-de-ganar-el-conflicto-con-rusia-y-aun-asi-se-resiste-a-acordar-la-paz--1161663652.html

"Ucrania no tenía forma de ganar el conflicto con Rusia y aún así se resiste a acordar la paz"

Los recientes ataques terroristas ucranianos contra la estación de bombeo de gas en la ciudad rusa de Sudzha comprueban que Kiev no tiene voluntad para acabar... 21.03.2025, Sputnik Mundo

Moscú ha considerado estas agresiones como una provocación deliberada —e incluso abrió un expediente por terrorismo contra el Ejército ucraniano—, mientras que Kiev niega cualquier implicación.Y es que las acciones del régimen de Volodímir Zelenski no solo vulneran el alto al fuego energético acordado previamente con la mediación de la Casa Blanca, sino que también demuestran "lo frágiles que pueden llegar a ser los compromisos reales", independientemente de la voluntad para la paz mostrada hasta el momento por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, apunta en entrevista con Sputnik Walter Ortiz, politólogo venezolano.Ortiz también considera que Ucrania ha venido diseñando "el crecimiento de una campaña rusófoba" para promover, entre otras cosas, la prolongación del conflicto con Moscú. Y todo ello, dice, con el objetivo de seguir recibiendo armamento y recursos financieros de Occidente a pesar de que Washington ya ha expresado su intención de no seguir respaldando a Kiev. Para Juan Venturino, analista internacional argentino, Kiev ya no tiene activos políticos ni militares para continuar en un conflicto con Rusia, considera en entrevista con Sputnik Juan Venturino, analista internacional argentino. ¿EEUU sabía de los ataques de Kiev?Para Zelenski, el fin de la crisis en Europa del Este significa "ser el perdedor, [y eso es] algo que se resiste a aceptar, incluso a costa de miles de vidas. En ese marco se inscriben los ataques a Sudzha", señala Venturino. Según él, "es difícil pensar que Washington no está al tanto de esto: un ataque de este calibre necesariamente cuenta con cierta anuencia de Estados Unidos". "Rusia siempre ha mantenido el espíritu de negociar"En contraste con la postura ucraniana, el Gobierno de Vladímir Putin ha sido abierto en las conversaciones para un cese al fuego, pero de nada funciona si no existe reciprocidad entre las partes del conflicto, dice en entrevista con Sputnik Tadeo Casteglione, periodista argentino y experto en relaciones internacionales. Pese a la agresión ucraniana, el Kremlin ha manifestado que mantiene su compromiso de no atacar instalaciones energéticas de ese país. "La Federación de Rusia siempre ha mantenido el espíritu de negociar, el espíritu de diálogo y la diplomacia. Pero del otro lado no hay reciprocidad y el Gobierno ucraniano de manera continua ha estado violentando cualquier tipo de negociación", afirma Casteglione. Y es que el acto terrorista cometido por Ucrania contra esta instalación energética rusa —que dejó severos daños materiales, según las autoridades del país euroasiático— podría buscar que la Unión Europea (UE) —sobre todo los países bálticos— siga apoyando militarmente a Kiev a pesar de las negociaciones de paz en curso. En palabras del experto, con esta acción el régimen de Zelenski busca que "el atlantismo brinde un apoyo total hacia Ucrania, manteniéndolos como rehenes [a la UE] en medio de un sabotaje a la principal vía de alimentación de gas hacia los países de Europa Central y los Balcanes".El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirma que el ataque ucraniano a la estación de gas de Sudzha, en la región rusa de Kursk, resta credibilidad a las declaraciones de Kiev en torno a la paz en Europa del Este. Por su parte, el Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de un expediente penal por terrorismo tras el ataque del Ejército ucraniano. Durante las pesquisas preliminares se estableció que militares de ese país detonaron esa instalación de Sudzhadeliberadamente en la noche del 20 al 21 de marzo.

