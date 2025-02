https://noticiaslatam.lat/20250226/caracas-es-lesiva-e-inexplicable-la-rescision-del-acuerdo-petrolero-entre-venezuela-y-eeuu-1161343652.html

Caracas llama "lesiva e inexplicable" la rescisión del acuerdo petrolero con Washington

Caracas llama "lesiva e inexplicable" la rescisión del acuerdo petrolero con Washington

Venezuela rechaza categóricamente la decisión de Estados Unidos de rescindir el contrato petrolero que el expresidente Joe Biden había cerrado con Caracas en... 26.02.2025, Sputnik Mundo

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rescindió el acuerdo de concesión petrolera que la Administración Biden cerró con Venezuela en 2022, alegando que Caracas no ha cumplido con algunos entendimientos a los que, según él, habían llegado ambos países en materia electoral y migratoria.La reacción de Caracas no se hizo esperar. La vicepresidenta Rodríguez calificó la decisión de la Casa Blanca como "lesiva a inexplicable". Trump ya había dicho anteriormente que Estados Unidos no importará petróleo de Venezuela. Sin embargo, en noviembre de 2022, durante la Administración Biden, Washington emitió la Licencia General 41 de Venezuela, que autorizaba a Chevron a reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en el país latinoamericano pese a las tensiones geopolíticas entre Caracas y Washington. Rodríguez también señaló que la rescisión del acuerdo energético entre Venezuela y EEUU es un tipo de acción que ha sido solicitada por la oposición "extremista y fracasada" del país sudamericano. "Venezuela seguirá su camino de recuperación económica integral garantizándola con el esfuerzo creativo de todos y en apego absoluto a su soberanía e independencia nacional. Como lo dijera uno de los libertadores de Suramérica José Gervasio Artigas: 'No esperemos nada, sino de nosotros mismos'", concluyó Rodríguez.

