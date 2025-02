https://noticiaslatam.lat/20250222/israel-retrasa-la-liberacion-de-mas-de-600-presos-palestinos-1161287662.html

Israel retrasa la liberación de alrededor de 600 presos palestinos

22.02.2025

La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu informó en redes sociales que los prisioneros palestinos serán entregados "hasta que se garantice la liberación de los próximos rehenes y sin ceremonias humillantes".Israel debía liberar a los presos palestinos —la mayoría detenidos antes del estallido del conflicto tras el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023— como parte del séptimo y último día de intercambio de prisioneros de la primera etapa del alto al fuego en la Franja de Gaza, fraguado hace cinco semanas en los albores de la segunda Administración Trump, con la mediación de su país, Egipto y Catar.La liberación de seis israelíes elevó a 25 el número de rehenes entregados por Hamás en esta primera fase de las tres pautadas. La milicia palestina, que gobierna la Franja de Gaza, entregó esta semana otros cuatro cadáveres de rehenes que murieron durante el conflicto, incluyendo dos menores secuestrados en los ataques del 7 de octubre, aunque los detalles de sus fallecimientos no han sido verificados de manera independientes, con ambas partes responsabilizándose por sus decesos.La ceremonia para entregar los cuatro cuerpos de los cautivos israelíes fallecidos, realizada el pasado jueves en el centro de Gaza, fue cuestionada por numerosos políticos y analistas del estado hebreo, que decidió no transmitirla por televisión, calificándola de "macabra", al incluir féretros que eran llevados por trabajadores de la Cruz Roja.Los presuntos restos de la madre de los dos menores, Shiri Bibas, también habían sido entregados esta semana, pero posteriormente las autoridades israelíes dijeron que un informe forense dictaminó que el cuerpo no coincidía. Hamás admitió el fallo, pero aseguró que se trató de un error al tratarse de otra persona sin identificar que habría muerto en lo que fue, argumentaron, un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel ocurrido en el mismo edificio en el que se encontraba secuestrada la familia.La muerte de los dos niños y el confuso episodio con el cadáver de Shiri Bibas causó indignación en Israel, con el propio Netanyahu diciendo que Hamás "pagaría" por lo que calificó como una "violación" del acuerdo para el cese al fuego entre las dos facciones, llevando a numerosos analistas a conjeturar que el retraso en la liberación de presos palestinos también estaría vinculado a este caso.

