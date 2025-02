https://noticiaslatam.lat/20250221/canada-oficializa-la-declaratoria-de-los-carteles-mexicanos-como-organizaciones-terroristas-1161250868.html

Canadá oficializa la declaratoria de los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas"

Canadá oficializa la declaratoria de los cárteles mexicanos como "organizaciones terroristas"

Sputnik Mundo

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, anunció que Ottawa designó a siete organizaciones criminales como agrupaciones terroristas... 21.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-21T03:45+0000

2025-02-21T03:45+0000

2025-02-21T03:45+0000

internacional

canadá

méxico

narcotráfico

terrorismo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/14/1161251186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22135cd2cd88569c7ed7ee5d7a5ec5c1.jpg

El anuncio por parte de Canadá llega un día después de que EEUU oficializara su decisión de incluir a cinco agrupaciones mexicanas a dicho listado.El 3 de febrero de 2025, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acordó una tregua arancelaria con EEUU, al comprometerse a reforzar la seguridad de su frontera, designar a un equipo especializado para combatir el trasiego ilegal de fentanilo y declarar a los cárteles de la droga como "terroristas".Tras el anuncio de EEUU, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló este 20 de febrero que protegería la soberanía y la no injerencia de las autoridades estadounidenses en suelo mexicano.La mandataria mexicana reiteró que su Administración también está interesada en combatir el narcotráfico, pero que también hay otras problemáticas que no corresponden a la nación latinoamericana."De todas maneras, [si las naciones norteamericanas] determinan el nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas, se puede seguir trabajando en las mesas [entre los países]. No creemos que sea la mejor forma de coordinación y cooperación", consideró.

https://noticiaslatam.lat/20250220/sheinbaum-sobre-designacion-de-eeuu-a-carteles-como-terroristas-no-negociamos-la-soberania-1161249077.html

canadá

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

canadá, méxico, narcotráfico, terrorismo