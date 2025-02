https://noticiaslatam.lat/20250221/1161262623.html

La riqueza del mar en el concurso Fotógrafo Submarino de 2025

Sputnik Mundo

El concurso anual 'El fotógrafo submarino de 2025' ('The Underwater Photographer of the Year 2025', en inglés) atrae a miles de participantes de todo el mundo... 21.02.2025, Sputnik Mundo

Sputnik te muestra las fotos más impactantes de la competición.

