Las relaciones entre Rusia y África viven "un renacimiento" que ya "está trayendo resultados"

19.02.2025

Sputnik te presenta el texto completo de la entrevista de Valentina Matvienko y el director de Rossiya Segodnya (casa matriz de Sputnik), Dmitri Kiseliov.— Valentina Ivánovna, los países occidentales están imponiendo su forma de entender la democracia en el mundo. ¿Cómo puede contribuir la cooperación entre parlamentarios de Rusia y África a preservar la soberanía de los países africanos y su identidad como países que han elegido su propio camino de desarrollo cultural?— Me parece que la imposición de la democracia es ya un tópico muy anticuado. De hecho, Occidente lleva a cabo su política de supresión, de sometimiento a su voluntad, la lleva a cabo duramente, persiguiendo únicamente sus propios intereses nacionales, sin tener en cuenta los derechos soberanos de los Estados, sus legislaciones, sus constituciones, sus tradiciones y sus culturas. Imponen duramente, a veces camufladamente, bajo la apariencia de, por así decirlo, democracia, imponen duramente cómo creen ellos que debe desarrollarse un Estado. Y estos escenarios son simplemente horribles. Lo hemos visto recientemente en Georgia, Rumania, Moldavia. Están haciendo el mismo trabajo en África, por supuesto. Cuando prohíben a los Estados africanos cooperar con Rusia, o con otras prohibiciones y restricciones.Pero estoy segura de que hoy son más los intentos de aferrarse a su hegemonía, que se les escapa, y la falta de voluntad para reconocer los procesos históricos objetivos. El mundo avanza activamente hacia un mundo multipolar, un mundo más justo, que tendrá en cuenta los intereses de los pueblos africanos, entre otros. Y me parece que África es y será uno de los pilares del mundo multipolar. Porque se desarrolla muy vigorosa y activamente.El continente africano tiene mucho potencial, enormes reservas de minerales. Pero lo más importante es que los Estados han despertado, concienciado su independencia, por la que pagaron un alto precio, y nadie los hará cambiar de rumbo. En donde quiera que haya estado, con quien quiera que me haya reunido, ellos han preservado, a pesar del cambio generacional, un buen recuerdo de la ayuda que brindó nuestro país, entonces la URSS, en su lucha por la independencia. Fue nuestro país el que ayudó a erguir sus Estados jóvenes y soberanos. Una ayuda sin retribución y sin condiciones, a diferencia de Occidente. Les ayudamos a construir fábricas, escuelas, vías y ellos lo recuerdan. Lo llevan de forma orgánica y estoy segura de que nunca traicionarán esa memoria. Y están muy interesados en desarrollar la cooperación con Rusia. Diría que estamos viviendo un renacimiento en el desarrollo de la cooperación entre Rusia y los países de África. Y ya nos está trayendo resultados.Pero hablando de la llamada democracia, recientemente se ha hecho pública información sobre lo que ha estado haciendo la USAID, una pseudoayuda, incluso a países africanos. Y nosotros, nuestro país, hemos hablado repetidamente en foros internacionales de lo perjudicial de tales planteamientos, de la subversión, de la alimentación del terrorismo. Y todos los medios de comunicación mundiales señalaron que esto era propaganda rusa, propaganda del Kremlin. Y de hecho, nuestras advertencias fueron confirmadas. Esta agencia no se dedicaba a la ayuda humanitaria, el apoyo, la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, la lucha contra las enfermedades. Se financiaron, clara y deliberadamente, el derrocamiento de autoridades indeseables, los golpes de Estado y las revoluciones de colores. Y creo que ahora la gran mayoría de los Estados comprenderá plenamente que no existe nada gratis y redoblarán su vigilancia. Los parlamentarios pueden hacer mucho.En la experiencia de Rusia, el Consejo de la Federación [Senado] cuenta con una comisión senatorial especial para impedir la injerencia en los asuntos de nuestro país. Desde fuera, nosotros, [los miembros del] Consejo de la Federación, hemos elaborado una legislación muy competente que impide las acciones de las estructuras que recibían ayuda de la USAID y otras estructuras similares, no las prohibimos. Simplemente las sacamos a la luz. De quién, cuánto y para qué recibe sus fondos.E inmediatamente el número de tales estructuras disminuyó drásticamente. Creo que, después de revelar la esencia de esta estructura, este movimiento de las llamadas organizaciones no gubernamentales, sin ánimo de lucro, libres, independientes, muy dependientes, se desvanecerá. Aunque no soy una persona ingenua, creo que es poco probable que el Estado profundo abandone este tipo de actos.Quizá esté bajo el control del Departamento de Estado, quizá sea más manejable. No gastarán dinero en cosas —que no se quieren nombrar— que han sido financiadas. Pero no hay que perder la vigilancia. Así que transmitimos nuestra experiencia de frenar este tipo de injerencias en los asuntos soberanos del Estado a otros parlamentos. La intercambiamos, les contamos sobre las consecuencias. Y varios Estados ya han adoptado leyes similares. Mira lo que pasó en Georgia cuando simplemente querían proteger su soberanía.Las protestas [que se produjeron] contra la ley de agentes extranjeros. De hecho, no tiene nada de malo. Ya lo hemos dicho muchas veces, esta ley existe en EEUU desde hace muchos años. A algunos no les gusta el nombre, pero en esencia, es correcto. La hicimos porque comprendimos que le cerraría el paso a esas injerencias ilegales y groseras en la vida del país. Y estamos abiertos al diálogo con todo el mundo y, créanme, a pesar de las sanciones, el número de reuniones, contactos, diálogos parlamentarios no ha disminuido. Al contrario, mantenemos un diálogo muy intenso. Y mucha gente dice que no sabe nada de esto, que solo tiene información de una fuente, que hay monopolio del campo de la información.— Les están abriendo los ojos.— Sí, nos dicen que no saben nada de esto, que solo tienen información de una fuente.— Valentina Ivánovna, Etiopía fue el primer país en caer bajo el fascismo italiano en 1935 y se convirtió en el primer país en liberarse de la dominación fascista. Ahora, Etiopía apoyó la resolución rusa en la Asamblea General de la ONU contra la glorificación del nazismo. Otros países africanos han apoyado esta resolución. ¿Cree usted que África podría convertirse en un nuevo centro de lucha antifascista en el mundo? Porque ahora el nazismo y el fascismo están levantando la cabeza.Me parece que no es necesario establecer algunos centros o nombrar a alguien. Es importante que el mayor número posible de países se dé cuenta de que el fascismo es una ideología antihumana, que el fascismo no puede existir en nuestro siglo en una sociedad civilizada. Y eso está ocurriendo. Un gran número de países apoyan, y no solo respaldan, la resolución de Rusia y de varios tros países sobre la prohibición de la glorificación del nazismo.Cada vez más países se rebelan contra ello, al ver que la amenaza del neonazismo levanta cabeza. En cuanto a los países africanos, creo que a nivel genético, después de todo lo vivido durante los años de la colonización, tienen un rechazo a cualquier ideología que discrimine a tal o cual nación, contra el genocidio, y, por tanto, no es casualidad que sean antifascistas convencidos y voten siempre por ella.De hecho, lo que está sucediendo hoy en día en numerosos países no puede dejar de ser motivo de preocupación. Vemos a lo que ha conducido la ideología nazi en Ucrania. Este fue el comienzo de la terrible tragedia que le ocurrió a ese país. Y Rusia seguirá siempre unida. Todas las fuerzas sanas, todos los Estados progresistas rechazan la ideología fascista como tal.— Valentina Ivánovna, usted es nuestra primera invitada en este estudio, en nuestra oficina, que acabamos de abrir en Etiopía, fuera del África árabe. Sin embargo, llevamos mucho tiempo trabajando en África y vemos lo abiertas que son las personas, lo amigables que son con nosotros y lo interesadas que están en la información alternativa. A pesar de todos los intentos de Occidente de obstaculizar nuestras actividades: sanciones, persecución, etc., vemos este interés, incluso en los puntos de vista de nuestros medios de comunicación, de nuestros recursos y, por supuesto, está creciendo. ¿Cree usted que Occidente ha perdido finalmente a África? ¿Están dispuestos a admitir los errores que cometieron aquí? Errores y crímenes.Sí, errores, por decirlo suavemente. Permítame empezar por la última pregunta. Por supuesto, Occidente se arrepiente a veces, pero de palabra, no con hechos. No quiere asumir la responsabilidad de los graves crímenes que cometió durante el colonialismo, desviando recursos, utilizando la fuerza viva esclava de la población local, exportando tesoros culturales e históricos, cometiendo un verdadero crimen.En jurisprudencia existe el concepto de arrepentimiento activo. Me parece que los países africanos deberían exigir ese arrepentimiento activo y el pago por todo el dolor, toda la desgracia y la indemnización que estos países han cometido. Y me gustaría decir que este tema se plantea a menudo en diversas plataformas internacionales. Sería justo, sería correcto.En cuanto a si Occidente ha perdido África, hay una trampa en la propia pregunta de que si Occidente tiene algún derecho sobre África. No, no tienen ningún derecho especial sobre África. Lo importante es que los propios africanos no pierdan a África, que sigan determinando su propio camino de desarrollo, que elijan su propio camino, que mantengan su soberanía, su independencia. Y de hecho, lo hacen. Porque han pagado un precio muy alto por su liberación. Y para ellos, su independencia es un valor muy especial.Por lo tanto, los intentos de Occidente de regresar, de alguna manera, a África y seguir sacando provecho de África están siendo detenidos y es simplemente imposible engañarlos, no hay poder para esto. Y los propios africanos toman la decisión de con quién cooperar.Mire, estamos en Etiopía, un Estado absolutamente soberano que tiene su propia posición en todos los asuntos internacionales y regionales, y que defiende claramente su posición. Y este es un país que pretende, no sin razón, ser el país líder del continente africano. Es la capital diplomática de África. Aquí se encuentra la sede de la Unión Africana. Y la forma en que este país se está desarrollando dinámicamente, y la forma en que se posiciona con su política independiente, equilibrada, razonable, Etiopía se está convirtiendo cada vez más en un país influyente y prestigioso en el mundo.No es casualidad que se haya convertido en miembro de pleno derecho de los BRICS. Y, por supuesto, la participación en los BRICS abre nuevas y enormes oportunidades para este país. Por eso, tengo confianza en que África no se perderá para los africanos. Y los propios africanos siempre decidirán su propio destino. En cuanto a... Qué pregunta tan larga. La primera parte, por favor, repítela.— Bueno, Valentina Ivánovna, ya ha respondido a todo, para ser honesto, porque fue una entrada sobre lo que aquí trabajamos, y nos tratan muy amablemente aquí. Y existe una demanda de una información honesta, justa y equilibrada.— Así que quería decir y agradecer, querido Dmitri Konstantínovich, a su equipo, a su personal por este increíble proyecto, muy importante, muy necesario. Hoy realmente abrimos una nueva página, no solo en la cooperación ruso-etíope, sino en la cooperación ruso-africana, porque tiene usted razón en que los africanos tienen una demanda de información objetiva. No confían tan fácilmente en las falsificaciones. Y la aparición de una fuente de información tan poderosa, en la forma del centro editorial de Sputnik, me parece que tendrá un enorme impacto en África en su conjunto.Y usted siempre está asociado a la información objetiva, información imparcial, información verificada y, si es necesario, crítica. Me parece que esto ayudará mucho a avanzar en los temas que usted mencionó. Así es que estamos abriendo este centro, que puede ser simbólico, porque fue el 17 de febrero de 1898 que Rusia y Etiopía establecieron relaciones diplomáticas. Es decir, hace 127 años. Y este fue el primer país africano con el que Rusia estableció relaciones diplomáticas. Y abrimos un amplio campo de información que trae nuevas oportunidades. Es muy importante. — Gracias por este simbolismo, por su apoyo y éxito en su noble misión. — Gracias.

