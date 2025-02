Petro pide la renuncia de sus ministros con aspiraciones electorales

"No hay que preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es básicamente quitar a las personas que tengan ya aspiraciones electorales. No es sano que se combinen aspiraciones electorales y, al mismo tiempo, administración pública, no se hace ni lo uno ni lo otro", declaró Gustavo Petro a la prensa en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025.