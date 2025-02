https://noticiaslatam.lat/20250208/parlamento-salvadoreno-aprueba-ley-anticorrupcion-propuesta-por-presidente-bukele-1161061380.html

El Parlamento salvadoreño aprueba la ley anticorrupción propuesta por el presidente Bukele

El Parlamento salvadoreño aprueba la ley anticorrupción propuesta por el presidente Bukele

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este 7 de febrero una ley anticorrupción propuesta hace 10 días por el presidente, Nayib...

américa latina

nayib bukele

el salvador

política

ministerio de hacienda

Al explicar la legislación, Guevara señaló que esta norma obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar cada año sus activos y bienes que posean, además de sus pasivos y todas sus deudas, al Ministerio de Hacienda. Agregó que esos informes serán declarados partir del 2025 y serán publicados por esa cartera 15 días después de ser presentados. El legislador William Soriano, también del partido oficialista, enfatizó que la ley no hace excepciones en ninguno de los tres poderes del Estado y abarca además a los funcionarios y empleados de las 44 alcaldías del país. "Todos deberán presentar la información que requiere esta ley para determinar si cumplen o no con lo establecido. Y el que no cumpla simple y sencillamente deberá responder ante la justicia", dijo Soriano. La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, pidió al Gobierno permitir el acceso a la información de casos de denuncias de corrupción contra funcionarios públicos desde el primer período del presidente Bukele (2019-2024). El 29 de enero, el mandatario le propuso en X a la Asamblea Legislativa la iniciativa. "Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país", afirmó. La normativa contó con el voto favorable de los 54 diputados de Nuevas Ideas, los tres de los partidos aliados, Concertación Nacional (dos) y Demócrata Cristiano (uno), y los de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), mientras Ortiz se abstuvo.

el salvador

