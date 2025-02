https://noticiaslatam.lat/20250205/rinones-de-cerdo-para-humanos-eeuu-autoriza-pruebas-al-respecto--1160989650.html

¿Riñones de cerdo para humanos? EEUU autoriza pruebas al respecto

¿Riñones de cerdo para humanos? EEUU autoriza pruebas al respecto

Sputnik Mundo

Dos compañías estadounidenses del sector biotecnológico recibieron el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus... 05.02.2025, Sputnik Mundo

2025-02-05T04:44+0000

2025-02-05T04:44+0000

2025-02-05T04:44+0000

ciencia

sociedad

💗 salud

eeuu

cerdos

transplantación

riñones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108768/18/1087681867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87ea9aa2f37fc3dfc589cd09a3be27b4.jpg

Las firmas United Therapeutics y eGenesis señalaron que recibieron la autorización para llevar a cabo estos exámenes pruebas en humanos para implantarles riñones de los porcinos, con el objetivo de tratar más eficazmente los padecimientos en ese órgano y atender la falta de disponibilidad de órganos humanos para la donación.Ambas empresas realizan estos experimentos desde hace alrededor de cuatro años, primero lo hicieron con personas con muerte cerebral y, posteriormente, con individuos en estado de salud normal. United Therapeutics informó en un comunicado que la FDA le autorizó iniciar un estudio clínico del UKidney en fase de investigación, riñón que proviene de un cerdo fuente con genes editados. La primera fase contara con las participación de seis pacientes con insuficiencia renal terminal, que se ampliará hasta 50 participantes.United Therapeutics espera que el primer xenotrasplante de este ensayo se realice hacia mediados de 2025.Los riñones producidos por esta empresa proceden de cerdos que han sido sometidos a 10 ediciones genéticas para mejorar la compatibilidad de sus órganos con huéspedes humanosPor su parte, eGenesis dijo a The New York Times que empezaría sus pruebas clínicas con tres pacientes con insuficiencia renal que probablemente no recibirán un órgano humano en un plazo de cinco años y ampliaría el estudio a partir de ahí.Los cerdos eGenesis han sido sometidos a 69 ediciones genéticas, incluidos cambios en 59 genes para inactivar virus integrados en el genoma del cerdo.

https://noticiaslatam.lat/20230915/hospital-publico-de-argentina-realiza-tres-transplantes-en-simultaneo-1143761836.html

https://noticiaslatam.lat/20220121/trasplantan-con-exito-los-rinones-de-un-cerdo-modificado-a-una-persona-con-muerte-cerebral-1120595561.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, 💗 salud, eeuu, cerdos, transplantación, riñones